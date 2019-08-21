Жители поселка Приамурский в ЕАО жалуются на качество питьевой воды

Проблемы с питьевой водой актуальны как для жителей многоквартирных домов, так и для частного сектора. Но если с с первыми ситуация более менее ясна — предоставление услуги ненадлежащего качества - повод для обращения в управляющую компанию и Роспотребнадзор, то жителям частного сектора податься некуда.

- Проблемы с водой начались у нас после наводнения 2013 года, - рассказывает Василий Бебишев, житель частного сектора Приамурского. - У меня две колонки, одна на участке, а вторая в самом доме. Раньше вода в них была приличная как для питья, так и для технических нужд. Сейчас никуда не годится. Во дворе — зеленая, отдающая болотной тиной, в доме ржавая, железистая.

По словам Василия Петровича, причиной «порчи» воды стала попавшая в грунтовые воды амурская вода. Решить такую проблему самостоятельно жителям не под силу. И люди пошли по инстанциям.

- Кому мы только не писали, — продолжает Василий Бебишев. - Обращались с коллективным письмом к полпреду Юрию Трутневу, губернатору ЕАО, в министерство ЖКХ, в администрацию сельского поселения. А воз и ныне там. Из Биробиджана приезжал полномочный представитель, но ничем помочь нам не смог. От полпреда пришел ответ, передали наши письма в Роспотребнадзор Еврейской Автономной области и в нашу местную администрацию.

Удивительный случай, но Роспотребнадзор оказался бессилен. В его ведении только многоквартирные дома, а то, что происходит на частных территориях, уже не его епархия. И специалисты Роспотребнадзора переадресовали запрос администрации Приамурского.

- Наш глава обратился в хабаровский Водоканал, к ведению которого относится тунгусский водозабор, с вопросом о возможности подключения частного сектора к сети центрального водоснабжения, - делится Василий Петрович. - Те сказали — нет проблем, подключим. Даже специальная разводка под это дело имеется. Ищите подрядчика на выполнение работ. С тех пор и ищут.

Описываемые Бебишевым события относятся к 2015 году. Несмотря на все усилия местных властей, организация, готовая взять на себя устройство водопровода, так и не нашлась, и жителям частных домов в Приамурском приходится закупать питьевую воду, а для технических нужд использовать ту, что есть. Красную от ржавчины или зеленую от тины. И надеяться на чудо.