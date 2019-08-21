2019-08-22T08:58:31+03:00
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Долой свалки: общественные экологические инспекторы вышли на улицы Хабаровска

Прямой эфир 22 августа на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Долой свалки: общественные экологические инспекторы вышли на улицы ХабаровскаДолой свалки: общественные экологические инспекторы вышли на улицы ХабаровскаФото: Борис КОКУРИН
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Хабаровский край сейчас у всех на слуху из-за наводнения. Но не только с климатическими факторами проблемы, но и с организацией несанкционированных свалок и сжигания отходов в неположенном месте. А вот выявлять такие территории помогают в регионе общественные экологические инспекторы. С 8 утра на радио «Комсомольская правда» выяснили, как присоединиться к активистам, какие функции сотрудники выполняют и как часто организовывают рейды. Об этом и не только поговорили с заведующим сектором организационной работы главного управления регионального госконтроля и лицензирования правительства Хабаровского края Валентиной Косинской.

Долой свалки: общественные экологические инспекторы вышли на улицы Хабаровска Фото: Ульяна КОСКИНА

Долой свалки: общественные экологические инспекторы вышли на улицы ХабаровскаФото: Ульяна КОСКИНА

в Сочи завершился международный музыкальный фестиваль «Поколение Next». Талантливые юные артисты из вокальной студии «Жемчужина» в составе дальневосточной команды достойно представили Хабаровский край. Ребятам также дали возможность выступить на «Welcome» концерте, в котором приняли участие лучшие коллективы страны, а также известные артисты и поп-группа «Open Kids». В гостях - Ольга Ким, педагог по вокалу студии «Жемчужина», а также Варвара Литвинцева, победительница Международного конкурса «Окно в Европу» и Егор Климов, участник телевизионного проекта «Лучше всех». Узнали, как ребята съездили на фестиваль, с какими наградами вернулись и уже по традиции в студии прозвучали песни.

В Хабаровске подрастает свое поколение Next Фото: Ульяна КОСКИНА

В Хабаровске подрастает свое поколение NextФото: Ульяна КОСКИНА

Хабаровск Эфир 22_08_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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