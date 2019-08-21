Бюджет Хабаровска из года в год остается социально ориентированным

Верстка бюджета на следующий год начинается еще летом, и до того, как его окончательно утвердят, он проходит минимум три вычитки. Цифры могут меняться, статьи расходов переименовываться, одно остается неизменным: львиная доля денег направляется на социальные нужды.

ЧТО В «КОШЕЛЬКЕ» ГОРОДА?

- Мы работаем с плановым периодом три года, это обычная практика, такой период позволяет реализовывать долгосрочные программы. А бюджет Хабаровска, отмечу, программный: в городе на сегодня действуют 26 целевых программ, - объяснил Денис Титяев, председатель комитета Хабаровской городской думы по бюджету, финансам и экономическому развитию.

В конце прошлого года был принят бюджет на 2019 год и - планово - на 2020 и 2021 годы. До августовских каникул депутаты уже рассмотрели на заседаниях комитета бюджет на 2020 год. Разумеется, финансовый документ еще будет корректироваться, и это будет одним из первых вопросов, который рассмотрит дума нового созыва в сентябре.

- Социальная сфера остается приоритетной, деньги выделяются на программы, направленные на обеспечение качества и доступности образования, развитие культуры, физкультуры и спорта, формирование доступной среды и другие, важные для горожан вопросы, - продолжил Денис Сергеевич.

Бюджет-2020, как и в этом году, сверстан с дефицитом, но важно, что этот дефицит держится в установленных федеральным законодательством рамках. Это положительно сказывается на поступлениях из федеральной казны по различным программам поддержки.

- Каждый раз, обсуждая бюджет, мы в первую очередь изучаем эффективность работы той или иной программы, смотрим, как расходуются средства. Почему так много корректировок проходит бюджет не только на стадии верстки, но и уже в год реализации? Потому что бывает необходимость внести правки в статьи расходов, перенаправить средства между ними, - рассказал Денис Титяев. - Бюджетные деньги требуют строгого учета и контроля, нельзя просто так взять и потратить их, пусть и на хорошее дело. Каждое движение средств сначала должно быть, во-первых, обосновано, во-вторых, утверждено городской думой.

Конечно же, депутаты и финансовый департамент администрации Хабаровска ищут возможность сэкономить средства. Но, как подчеркнули в комитете по бюджету, экономия эта обдуманная. Так, в этом году удалось сэкономить почти четыре с половиной миллиона рублей за счет досрочного погашения основного долга по кредиту на строительство мусороперегрузочной станции «Южная». Эти деньги можно с чистой душой вложить во что-то более полезное для горожан и города.

ЗДОРОВЫЙ ОБЕД ДЛЯ ШКОЛЬНИКА

Вопрос «чем будут кормить?» в преддверии нового учебного года отнюдь не праздный. И он был и остается приоритетным для депутатов. Тем более что среди народных избранников много директоров школ, и они эту тему знают, что называется, изнутри.

На заседаниях комитета по социальным вопросам организация питания в общеобразовательных учреждениях обсуждается регулярно. И явно видны подвижки в лучшую сторону, тем более что городская администрация тоже считает вопрос детского питания одним из важных.

Так, в Хабаровске 93 процента учеников завтракают и обедают в школе. Родители знают, как бывает непросто накормить с утра полусонное чадо, поэтому школьный завтрак - настоящее спасение и польза для здоровья. Растущий организм, как мы все знаем, отдает предпочтение чипсам и пицце. Но на завтрак в школе никто не даст ему эту притягательную, но не самую полезную пищу.

- Все школьные столовые города оснащены современным оборудованием, детей кормят разнообразно, полноценно и сбалансировано, - подчеркнула Ирина Всеволодова, начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образования администрации Хабаровска на одном из заседаний комитета гордумы. - В школьных столовых проходят дни открытых дверей, когда каждый заинтересованный родитель может познакомиться с меню, высказать свои пожелания, продегустировать блюда, которыми кормят его ребенка.

Вопрос безопасности детского питания не менее важен, чем полезности. Тем более что в Хабаровске были случаи вспышек заболеваний среди учеников. Как правило, проблема была в людях: некоторые организации, обслуживающие школы, спустя рукава относятся к элементарной гигиене поваров и другого персонала. Депутаты-директора школ подчеркнули, что такие компании нужно вычеркивать из списка поставщиков услуг, разумеется, на законных основаниях.

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Интересный проект реализуется в некоторых школах города: в каждой пятой есть «Электронная столовая». По отзывам родителей, это очень удобно.

- Я утром смотрю меню на день, могу выбрать те блюда, которые мой ребенок точно съест. И плачу, соответственно, за то, что съедено, а не за все подряд, - объяснила Надежда Веремеенко, хабаровчанка, мама второклассника. - Причем зайти в эту систему могу откуда угодно, и оплачивать также могу как наличными деньгами, так и по безналу.

В управлении образования особо подчеркнули, что независимо от того, есть ли «Электронная столовая» или нет ее в школе, родитель всегда может узнать, чем обедает его ребенок. Достаточно держать связь с учителями и родительским комитетом.

На отдельном депутатском контроле - компенсация за питание льготных категорий детей. Без малого десять тысяч школьников (по данным на учебный год 2018-2019) растут в малообеспеченных и многодетных семьях. Их родители не могут оплачивать полностью стоимость обедов, но на детях это не должно отражаться - подчеркивают депутаты.

- Согласитесь, не должно быть такого, чтобы у детей, сидящих рядом за одним обеденным столом, в тарелках лежала разная еда. Во-первых, каждый ребенок имеет право на полноценное питание, во-вторых, чисто психологически такая ситуация угнетает. Поэтому мы поддерживаем решение увеличить размеры компенсации, - рассказала Александра Гаврилова, председатель комитета по социальным вопросам.

Все школы города уже готовы к началу учебного года, это касается и школьных столовых. Кстати, напомним, что с этого года введены новые стандарты питания детей и подростков, и, разумеется, при разработке меню технологи учли их.

СПРАВКА

Роспотребнадзор рекомендовал исключить из школьного питания пирожные и торты, зельцы, кровяные и ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), форшмак из сельди, макароны по-флотски (с фаршем) и рубленым яйцом, творог из непастеризованного молока, грибы, консервированные овощи и фрукты, паштет, блинчики с мясом и с творогом, жареные во фритюре продукты. Также нельзя давать детям квас, кумыс, газировку, острые соусы, горчицу, кетчуп, майонез. Меню школьника должно включать мясо, птицу, молоко, сливочное и растительное масла, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты предлагают добавлять в меню раз в два-три дня.