Голос Цыгановой услышали в Москве - квоты на лов кеты в Амуре будут перераспределены

В Хабаровске прошло заседание комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб. В мероприятии приняли участие заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и общественный деятель Виктория Цыганова.

- Вчера в Росрыболовстве мы обсуждали вопросы по решению нашей рыбной проблемы. Люди встревожены тем, что кеты практически нет. Самый большой процент улова падает на Николаевский район, где больше всего рыбы заходит. Сегодня важно принять решения, чтобы проблемы с рыбой для жителей Хабаровского края остались в прошлом, - сказала Виктория Цыганова.

Сергей Фургал отметил, что более справедливое разделение краю нужно, вместе с тем, важно все правильно просчитать.

- Наша задача - правильно отрегулировать механизмы вылова так, чтобы никто не посчитал себя ущемленным, по отношению к другим. Это, такое, я бы сказал, справедливое квотирование или справедливое распределение того ресурса, который у нас имеется в наличии, между всеми жителями, проживающими по Амуру. Это тот идеал, к которому мы должны стремиться, - сказал глава региона.

Перераспределение квот – одно из долгожданных решений. Если ранее оно было 60% для Николаевского и Ульчского районов и 40% для всех остальных, сейчас схема изменилась.

- Предусмотрены проходные окна в заездках, увеличен объем добычи для коренных общин и физических лиц – это хороший показатель. Что касается дополнительного объема вылова и распределения квот, если раньше было 60% на 40% в пользу Николаевского и Ульчского районов, то сегодня удалось добиться соотношения 50% на 50%, что тоже большое достижение. При всем этом резервы распределены на верхние районы по течению реки: Комсомольский, Амурский, Нанайский, Хабаровский районы. Промысел будет открыт, люди пойдут работать. Рабочие места будут предоставлены, те цеха и конторы, что существуют, пусть они и сезонные, будут работать, - сказал председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Законодательной думы Хабаровского края Валерий Постельник.

Возник вопрос о том, как организовать охрану и проконтролировать обеспечение сохранения рыбных роддомов-нерестилищ. Сегодня предполагается организовать проходные дни - когда рыбу никто не ловит, а заездки закрывать и пломбировать. Но некоторые члены комиссии усомнились в том, что все это можно будет проконтролировать.

- Очень важно говорить людям о том, что лососевой рыбы становится меньше. Нам нужно всем краем обеспечивать ее сохранность. Давайте на время путины организовывать волонтерские или общественные дружины? Которые помогут осуществить контроль и охрану. Ведь люди понимают, что эта рыба должна сохраниться для наших внуков и детей, - предложила Виктория Цыганова.

- То, что общественные инспекторы должны быть - это не вызывает никакого сомнения. Но нужно понять, как это будет с точки зрения закона. Когда мы говорим, что идет борьба с браконьерством, помним - там выписывается протокол. Но нужно подумать, как это организовать, это хорошая мысль, - поддержал Сергей Фургал.

Итоги заседания комиссии подвел Петр Савчук. Он отметил, что заседание прошло конструктивно: на комиссии приняты важные для Хабаровского края решения.

- Наука дала обоснование по открытию верхних районов, но очень важно, чтобы на местах, в устьевых реках, там, где рыба идет на нерест, все-таки сохранялся запрет. Мы видим, что ход осенней кеты начинается с 26 августа, определены сроки и введены ограничения по орудиям лова. Есть вопросы по проходным дням: не менее двух в неделю, а на некоторых участках и более жёсткие меры. Все это сделано для того, чтобы сохранность биоресурса была обеспечена, - отметил заместитель главы Росрыболовства.