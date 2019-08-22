2019-08-22T05:30:48+03:00
Общество

За городских депутатов в Хабаровском крае голосуем по месту жительства

В единый день голосования жители выберут глав муниципальных образований, депутатов краевого и городского собрания, а также представителей по одномандатным округам
Евгения МОЛОТОВА
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За городских депутатов в Хабаровском крае голосуем по месту жительстваЗа городских депутатов в Хабаровском крае голосуем по месту жительстваФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Институт досрочного голосования предусмотрен для тех, кто по уважительной причине не сможет прийти на избирательный участок 8 сентября 2019 года.

- В качестве такой уважительной причины могут быть приняты отпуск, командировка, исполнение государственных или общественных обязанностей (к примеру, исполнение должности наблюдателя на избирательном участке), состояние здоровья, работа или учеба, - разъяснил заместитель председателя избирательной комиссии Хабаровского края Василий Агуленко. - Чтобы проголосовать досрочно, избирателю нужно будет прийти на участок по месту жительства, избирательную комиссию муниципального образования или участковую избирательную комиссию, предъявить удостоверяющий личность документ и составить соответствующее заявление.

Жителям, желающим выразить свою избирательную волю по месту нахождения, отличному от регистрации, следует обратить внимание вот на какой нюанс. По месту нахождения можно проголосовать за кандидатуры глав и депутатов муниципальных образований Хабаровского края, включая выборы депутатов Хабаровской городской Думы, выборы главы города Комсомольска-на-Амуре и депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы. Выборы же городских депутатов по одномандатным округам проходят только на избирательных участках по месту жительства. Заполнить бюллетень удаленно не получится.

На все возникшие вопросы по участию в выборах вам ответят по телефону «горячей линии» Избирательной комиссии Хабаровского края (4212) 308-222.

ИСТОЧНИК KP.RU

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