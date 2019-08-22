Хабаровские предприниматели поделятся картошкой с подтопленцами Тугуро-Чумиканского района

Жители Тугуро-Чумиканского района первыми ощутили на себе тяжелую поступь «большой воды». Больше всего от разгула стихии пострадали села Удское, Алгазея и Неран.

- В общей сложности от паводка пострадали 76 семей, - рассказала Изабелла Осипова, глава Тугуро-Чумиканского района. - Были затоплены приусадебные участки. Люди остались без урожая. Сейчас мы ждем около двух с половиной тонн овощей: картофель, капусту, морковь, лук, словом, самое важное.

В зону затопления попали многие территории Хабаровского края, однако Тугуро-Чумиканский район самый сложный в плане транспортной доступности. Добраться туда можно либо вертолетом, либо по воде. Именно поэтому было принято решение помочь этому району в первую очередь.

- В Тугуро-Чумиканский район будет отправлено больше тонны картофеля, 860 килограммов капусты, по 200 килограммов свеклы и моркови, а также 120 килограммов лука, - отметила и.о. председателя комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края Роза Качайкина. - Сначала овощи доставят на автотранспорте до Николаевска-на-Амуре, затем в Чумикан.

- Завезти вертолетом две с половиной тонны груза невероятно дорого, - прокомментировала Изабелла Осипова. - Однако есть другая вполне работоспособная схема доставки. Сначала большегрузным транспортом до Николаевска или Советской Гавани. Оттуда морем до Чумикана. А потом уже на катере вверх по Уде, непосредственно нуждающимся.

Как отметили в пресс-службе правительства Хабаровского края, продукты питания безвозмездно предоставили региональные предприниматели. Первая партия поступит в Тугуро-Чумиканский район уже 23 августа.