2019-08-22T08:36:36+03:00
Общество

Старт осенней путины в Хабаровском крае назначили на 26 августа

Промышленный вылов осенней кеты разрешили по всему региону
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Промышленный вылов осенней кеты разрешили по всему регионуПромышленный вылов осенней кеты разрешили по всему регионуФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Заседание региональной комиссии по регулированию добычи вылова анадромных видов рыб состоялось в Правительстве Хабаровского края. Осенний ход промысловых рыб в Амуре и Амурском лимане и вопросы ограничения промышленного вылова и восстановления популяции лососевых обсудили рыбопромышленники, ученые и общественники.

Амурским территориальным управлением Росрыболовства квоты на вылов кетовых определены в размере 13 тысяч 136 тонн. Большая часть из распределится по бассейну Амура и северной части Амурского лимана. По информации Хабаровского филиала «ВНИРО», промышленное рыболовство в этом году будет разрешено во всех районах края. Комиссией определены проходные дни для пропуска рыбы к месту нереста для каждого района.

- Подходы рыбы к Амуру и Амурскому лиману ожидаются в конце августа. По предложению науки, осеннюю путину решено начать с 26 августа, - рассказала Надежда Томченко, начальник отдела пресс-службы краевого правительства. - Кроме того, для всех видов рыболовства, кроме стационарных орудий лова, установлен запрет на ночную рыбалку.

Кроме того, около полутора тысяч тонн осенней кеты оставлено в резерве для всех видовыболовства в том числе в районах, где проживают представители коренных малочисленных народов. Объемы добычи осенней кеты для таких общин - от 50 до 100 кг на каждого члена семьи, в зависимости от состава семьи.

- Решение это революционное. Раньше объем резерва был выше, однако он был закреплен за бассейном и в итоге автоматически доставался предприятиям Николаевского района, на долю которых и так приходятся большие объемы вылова, - отметил председатель ассоциации рыбопромышленных предприятий Ульчского и Комсомольского районов Максим Бергеля.

А вот любительский лов по-прежнему разрешен только с удочками. Поправки в закон, предусматривающие возможность лова сплавными сетями, депутатами Государственной Думы были в очередной раз отклонены. Власти региона намерены продолжать работу чтобы добиться положительного решения данного вопроса.

- На удочку поймать рыбу в осеннюю путину практически невозможно. Мы приложим максимум усилий, чтобы разрешить любительское рыболовство сплавными сетями. Правительство края в ближайшие дни направит соответствующее обращение в в федеральное правительство, - отметил начальник управления рыбного хозяйства и рыбоводства министерства сельского хозяйства края Роман Фофанов.

Осенняя путина в этом году продлится полтора месяца и закончится 11 октября.

Квоты на вылов рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Реставрация в Москве: Возвращение Георгия Победоносца и волшебного фонаря
В эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал о том, как в столице охраняются памятники, куда увозят найденные во время реконструкции улиц ценности и что будет с особняком Мельникова
Новости 24
Военные летчики в Хабаровском крае учились штурмовать позиции боевиков
Пенсионер, обстрелявший девочку во дворе в Хабаровске, ждет решения суда
Поножовщина с незнакомцами в Хабаровске окончилась больницей и приговором суда
Вода из-под земли продолжает наступать в Ленинском районе ЕАО
Хабаровские школьники гостили в японском городе Мусасино
Коммерсантам на таможне в ЕАО не дали обмануть государство на миллионы рублей
Дачник до смерти доругался с охранником в Хабаровском крае
В омытом дождями Хабаровске срочно нужно латать дороги
Уровень Амура в Комсомольске 22 августа 2019: вода стремительно прибывает
Большегрузам запретили ездить по трассе «Советская Гавань-Ванино»
Пропавшего в районе пляжа Евгения Кряжева ищут в Хабаровске
Почти 800 подворий оказались под водой в Биробиджане
Уровень Амура в Хабаровске 22 августа 2019: вода на отметке в 602 сантиметра
Непогода усложнила ремонт теплотрасс в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 22 августа 2019 года: до +19, дождь, временами сильный
Про «дальневосточные гектары» в лесу Хабаровского края расскажут на «прямой линии»
В Комсомольске на улице Охотской временно закроют проезд
Новое покрытие для футбольного поля получил Хабаровский край
О повышенных пенсиях в Хабаровском крае расскажут на «горячей линии»
Пункт пропуска «Покровка» в Хабаровском крае закрыт из-за паводка
Под водой в Хабаровском крае оказались почти 17 гектаров угодий
Налоговый должник в ЕАО научился прятать деньги от государства
В Комсомольске гребень паводка пройдет с 31 августа по 2 сентября
В Хабаровском крае возродят автоспорт
Тысячу военных подняли по тревоге в ЕАО на бой с условным врагом
Хабаровский край уже полвека дружит с префектурой Хёго
Циклон из Монголии повлияет на паводковую ситуацию в Хабаровском крае