Старт осенней путины в Хабаровском крае назначили на 26 августа

Заседание региональной комиссии по регулированию добычи вылова анадромных видов рыб состоялось в Правительстве Хабаровского края. Осенний ход промысловых рыб в Амуре и Амурском лимане и вопросы ограничения промышленного вылова и восстановления популяции лососевых обсудили рыбопромышленники, ученые и общественники.

Амурским территориальным управлением Росрыболовства квоты на вылов кетовых определены в размере 13 тысяч 136 тонн. Большая часть из распределится по бассейну Амура и северной части Амурского лимана. По информации Хабаровского филиала «ВНИРО», промышленное рыболовство в этом году будет разрешено во всех районах края. Комиссией определены проходные дни для пропуска рыбы к месту нереста для каждого района.

- Подходы рыбы к Амуру и Амурскому лиману ожидаются в конце августа. По предложению науки, осеннюю путину решено начать с 26 августа, - рассказала Надежда Томченко, начальник отдела пресс-службы краевого правительства. - Кроме того, для всех видов рыболовства, кроме стационарных орудий лова, установлен запрет на ночную рыбалку.

Кроме того, около полутора тысяч тонн осенней кеты оставлено в резерве для всех видовыболовства в том числе в районах, где проживают представители коренных малочисленных народов. Объемы добычи осенней кеты для таких общин - от 50 до 100 кг на каждого члена семьи, в зависимости от состава семьи.

- Решение это революционное. Раньше объем резерва был выше, однако он был закреплен за бассейном и в итоге автоматически доставался предприятиям Николаевского района, на долю которых и так приходятся большие объемы вылова, - отметил председатель ассоциации рыбопромышленных предприятий Ульчского и Комсомольского районов Максим Бергеля.

А вот любительский лов по-прежнему разрешен только с удочками. Поправки в закон, предусматривающие возможность лова сплавными сетями, депутатами Государственной Думы были в очередной раз отклонены. Власти региона намерены продолжать работу чтобы добиться положительного решения данного вопроса.

- На удочку поймать рыбу в осеннюю путину практически невозможно. Мы приложим максимум усилий, чтобы разрешить любительское рыболовство сплавными сетями. Правительство края в ближайшие дни направит соответствующее обращение в в федеральное правительство, - отметил начальник управления рыбного хозяйства и рыбоводства министерства сельского хозяйства края Роман Фофанов.

Осенняя путина в этом году продлится полтора месяца и закончится 11 октября.