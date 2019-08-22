2019-08-23T07:20:52+03:00
Это - Хабаровск!

Паркуюсь, где хочу и даже на газоне: какие штрафы ждут хабаровчан за нарушение правил благоустройства

Слушайте прямой эфир 23 августа на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
Поделиться:
Паркуюсь, где хочу и даже на газоне: какие штрафы ждут хабаровчан за нарушение правил благоустройстваПаркуюсь, где хочу и даже на газоне: какие штрафы ждут хабаровчан за нарушение правил благоустройстваФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Автомобили на газонах, автомобили перед дверью подъезда, автомобили под окном, автомобили на тротуаре. И так вечно можно перечислять. Человеческая наглость она бесконечна. И кажется, что не одного из нарушителей правил благоустройства, а они таковыми являются в данном случае, не смогут наказать. А нет. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - исполняющий обязанности начальника управления административно-технического контроля администрации города Хабаровска Маргарита Найда. С 9 утра узнали, какая ответственность ждет любителей оставить свою машину на газоне, почему краевой центр превратился в город заборов и как их можно убрать.

Паркуюсь, где хочу и даже на газоне: какие штрафы ждут хабаровчан за нарушение правил благоустройства Фото: Сергей ПЯТКОВ

Паркуюсь, где хочу и даже на газоне: какие штрафы ждут хабаровчан за нарушение правил благоустройстваФото: Сергей ПЯТКОВ

А с 19 по 22 сентября в легкоатлетическом манеже Хабаровска пройдет «Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка». Что интересного там будет, кто представит продукцию ведущих отраслей промышленности и какие перспективы ждут участников. Об этом и не только рассказала заместитель директора «Хабаровской международной ярмарки» Лариса Ковширко.

«Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка» открыта для всех Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка» открыта для всехФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск Эфир 26_08_19

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
На «Улицах Дальнего Востока» во Владивостоке гостей напоят березовым соком из Хабаровского края
Парень и девушка покалечились на «зебре» в Хабаровске
Россельхозбанк снизил ипотечную ставку в рамках акции «Мечты сбываются»
Арт-площадка украсит межпоселенческую библиотеку в Хабаровском крае
Продавцу в Хабаровске пришлось возвращать кредит клиентки с переплатой
Уровень Амура в Комсомольске 23 августа 2019: до опасного явления осталось полметра
Японские студенты нашли повод для радости в хабаровском храме
Волонтеры устроили масштабную уборку рядом с заповедником Хабаровского края
Движение по дороге «Биробиджан-Амурзет» ограничили до 30 сентября
Директора мебельного цеха в Хабаровске обвиняют в убийстве подчиненного
Улицу Флегонтова в Хабаровске осушают с помощью насосов
Частный дом в Хабаровском крае оказался хранилищем боеприпасов