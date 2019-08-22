«Школа грамотного потребителя» при Хабаровской гордуме востребована у горожан

Депутаты подтвердят, что многие обращения горожан касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства. И даже не потому что в ЖКХ проблемы, а из-за того, что люди элементарно не знают своих прав и не знакомы с законодательством.

КАК СОЗДАТЬ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ?

Чтобы восполнить этот пробел, при Хабаровской городской думе ведут «Школу грамотного потребителя». Занятия здесь не бывают чисто теоретическими - сфера-то сугубо практическая, и большинство нюансов проще разбирать на конкретных примерах. Вот, например, вы знаете, как организовать товарищество собственников жилья? Каковы плюсы и минусы такой самоорганизации граждан?

С таким вопросом в депутатскую «Школу грамотного потребителя» обратились горожане - жильцы многоквартирного дома. Людям не повезло с управляющей компанией, деньги с них собирали исправно, а услуги предоставляли со скрипом и не всегда качественно.

«Школа грамотного потребителя» при Хабаровской гордуме востребована у горожанФото: Администрация Хабаровска

- Слишком много нарушений было в работе управляйки, жильцы постоянно жаловались, - объяснила представительница активных жильцов. - Мы провели собрание совета собственников и решили сменить способ управления. Вот только не знали, с чего начинать.

Начали с того, что обратились к городским депутатам. Народные избранники объяснили жильцам все нюансы. ТСЖ - это некоммерческая организация, цель которой - не зарабатывание денег, а обеспечение качественного управления домом, с регулярным ремонтом, наличием всех коммунальных услуг и прочими благами цивилизации.

- Так как товарищество собственников, это юридическое лицо, то для его создания необходимо пройти государственную регистрацию в этом качестве и получить соответствующие документы, - объяснили депутаты гордумы жильцам. - Работа ТСЖ определяется нормами Жилищного кодекса. Товарищество несет полную ответственность за предоставление как жилищных, так и коммунальных услуг. Размер штрафов за нарушения руководством ТСЖ жилищного законодательства доходит до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?

Итак, на руках у людей уже было решение собственников в пользу создания товарищества. Депутаты объяснили, что теперь нужно подать в налоговую инспекцию ряд документов для государственной регистрации. Как только будет пройдена процедура регистрации, оно становится юридическим лицом.

У каждого товарищества должна быть печать со своим наименованием, расчетный счет в банке и другие реквизиты. Важный момент: в одном многоквартирном доме может работать только одно ТСЖ. Создание одного ТСЖ на несколько многоквартирных домов в России запрещено. Исключением является лишь ситуация, когда многоквартирные дома имеют общие инженерные сети.

После всех объяснений, данных депутатами, горожане все-таки сделали выбор в пользу товарищества. И эта ситуация - лишь один из примеров работы «Школы грамотного потребителя».

ПЛЮСЫ

- деньги собственников аккумулируются на расчетном счете ТСЖ и расходуются только на нужды дома;

- можно самостоятельно нанимать организации или работников для содержания, ремонта и обслуживания общего имущества;

- право переизбирать правление в случае его неудовлетворительной работы;

- люди сами решают, что и когда ремонтировать, из каких материалов, и сколько денег на это потратить.

МИНУСЫ

- не все жильцы вовремя оплачивают коммунальные услуги, а из-за этого нарушается финансовая устойчивость;

- ТСЖ может быть выгодно в большом доме, но если квартир мало, то содержание дома оказывается слишком дорогим;

- председателем ТСЖ может стать недобросовестный человек.

КСТАТИ

Чтобы пройти государственную регистрацию ТСЖ, необходимо предоставить в налоговую инспекцию следующие документы:

- заявление на государственную регистрацию, заверенное у нотариуса;

- протокол общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о создании ТСЖ и о принятии его устава;

- устав ТСЖ;

- сведения о лицах, проголосовавших на собрании за создание ТСЖ, о принадлежащих им долях в праве общей собственности.