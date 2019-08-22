«Школа грамотного потребителя» при Хабаровской гордуме востребована у горожан
Депутаты подтвердят, что многие обращения горожан касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства. И даже не потому что в ЖКХ проблемы, а из-за того, что люди элементарно не знают своих прав и не знакомы с законодательством.
КАК СОЗДАТЬ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ?
Чтобы восполнить этот пробел, при Хабаровской городской думе ведут «Школу грамотного потребителя». Занятия здесь не бывают чисто теоретическими - сфера-то сугубо практическая, и большинство нюансов проще разбирать на конкретных примерах. Вот, например, вы знаете, как организовать товарищество собственников жилья? Каковы плюсы и минусы такой самоорганизации граждан?
С таким вопросом в депутатскую «Школу грамотного потребителя» обратились горожане - жильцы многоквартирного дома. Людям не повезло с управляющей компанией, деньги с них собирали исправно, а услуги предоставляли со скрипом и не всегда качественно.
«Школа грамотного потребителя» при Хабаровской гордуме востребована у горожанФото: Администрация Хабаровска
- Слишком много нарушений было в работе управляйки, жильцы постоянно жаловались, - объяснила представительница активных жильцов. - Мы провели собрание совета собственников и решили сменить способ управления. Вот только не знали, с чего начинать.
Начали с того, что обратились к городским депутатам. Народные избранники объяснили жильцам все нюансы. ТСЖ - это некоммерческая организация, цель которой - не зарабатывание денег, а обеспечение качественного управления домом, с регулярным ремонтом, наличием всех коммунальных услуг и прочими благами цивилизации.
- Так как товарищество собственников, это юридическое лицо, то для его создания необходимо пройти государственную регистрацию в этом качестве и получить соответствующие документы, - объяснили депутаты гордумы жильцам. - Работа ТСЖ определяется нормами Жилищного кодекса. Товарищество несет полную ответственность за предоставление как жилищных, так и коммунальных услуг. Размер штрафов за нарушения руководством ТСЖ жилищного законодательства доходит до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?
Итак, на руках у людей уже было решение собственников в пользу создания товарищества. Депутаты объяснили, что теперь нужно подать в налоговую инспекцию ряд документов для государственной регистрации. Как только будет пройдена процедура регистрации, оно становится юридическим лицом.
У каждого товарищества должна быть печать со своим наименованием, расчетный счет в банке и другие реквизиты. Важный момент: в одном многоквартирном доме может работать только одно ТСЖ. Создание одного ТСЖ на несколько многоквартирных домов в России запрещено. Исключением является лишь ситуация, когда многоквартирные дома имеют общие инженерные сети.
После всех объяснений, данных депутатами, горожане все-таки сделали выбор в пользу товарищества. И эта ситуация - лишь один из примеров работы «Школы грамотного потребителя».
ПЛЮСЫ
- деньги собственников аккумулируются на расчетном счете ТСЖ и расходуются только на нужды дома;
- можно самостоятельно нанимать организации или работников для содержания, ремонта и обслуживания общего имущества;
- право переизбирать правление в случае его неудовлетворительной работы;
- люди сами решают, что и когда ремонтировать, из каких материалов, и сколько денег на это потратить.
МИНУСЫ
- не все жильцы вовремя оплачивают коммунальные услуги, а из-за этого нарушается финансовая устойчивость;
- ТСЖ может быть выгодно в большом доме, но если квартир мало, то содержание дома оказывается слишком дорогим;
- председателем ТСЖ может стать недобросовестный человек.
КСТАТИ
Чтобы пройти государственную регистрацию ТСЖ, необходимо предоставить в налоговую инспекцию следующие документы:
- заявление на государственную регистрацию, заверенное у нотариуса;
- протокол общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о создании ТСЖ и о принятии его устава;
- устав ТСЖ;
- сведения о лицах, проголосовавших на собрании за создание ТСЖ, о принадлежащих им долях в праве общей собственности.
ИСТОЧНИК KP.RU