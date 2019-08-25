2019-08-25T04:59:10+03:00
Спорт

Соревнования по силовому экстриму памяти Андрея Драчева пройдут в Хабаровске

Участникам предстоит поднимать бревна, тяжелые мешки, ворочать огромные колеса – словом, показывать свою богатырскую удаль
Ксения ТУРТЫГИНА
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Память погибшего чемпиона почтут в Хабаровске. Фото: социальные сетиПамять погибшего чемпиона почтут в Хабаровске. Фото: социальные сети
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В Хабаровске 31 августа состояться вторые открытые соревнования по силовому экстриму памяти Андрея Драчева – чемпиона России по пауэрлифтингу, убитому в уличной драке Анаром Аллахверановым в 2017 году.

Соревнования пройдут в формате шоу: участники будут поднимать бревна - специальные снаряды, тяжелые мешки, переворачивать огромные колеса, тянуть автомобиль.

- В турнире примут участие только профессионалы, не ниже мастера спорта и не легче ста килограммов, - рассказал журналисту «КП» - Хабаровск» Владимир Тарасов, представитель Ассоциации российских силачей, обладатель титула «Самый сильный человек на Дальнем Востоке-2019». – Приедут атлеты из Комсомольска-на-Амуре. К сожалению, у нас пока нет площадки, чтобы достойно принять спортсменов из других дальневосточных городов.

Судить соревнования будет Александр Мирошниченко - самый сильный человек на Дальнем Востоке с 2014 по 2018 год, мастер спорта по пауэрлифтингу и первый мастер спорта по силовому экстриму.

- Александр был близким другом Андрея Драчева, для него быть судьей на соревнованиях памяти товарища очень важно. Родители Андрея также поддерживают нас, на турнире будет присутствовать его отец, - продолжил Владимир Тарасов.

Вместе с атлетами и членами семьи почтить память чемпиона могут все желающие. Мемориальный турнир пройдет в ФК «Наутилус-Южный», что по ул. Суворова, 25А. Начало в 14:00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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