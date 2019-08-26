Чемпионат и Кубок России по велоспорту: хабаровчане намерены финишировать раньше всех

C 8 утра на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» подведем итоги минувшей неделе. Узнали, что как обстоят дела в Комсомольске-на-Амуре с затоплением. Там, кстати, гидрологи прогнозируют отметку воды в 750 см. Выяснили, как будут обеспечивать порядок в День знаний сотрудники ГИБДД, а еще рассказали про добровольческие центры, которых в Хабаровском края будет 17 и, конечно, обсудили первые результаты досрочных выборов. Сейчас избиратели ставят галочки в бюллетенях в отдаленных районах.

А в следующем часе к разговору присоединилась участница Чемпионата и Кубка России по велоспорту Елизавета Иневаткина. Она рассказала какой путь предстоит преодолеть спортсменам, по какой трассе будет пролегать гонка и насколько опасны соперники.

Чемпионат и Кубок России по велоспорту: хабаровчане намерены финишировать раньше всехФото: Сергей ПЯТКОВ