2019-08-26T09:05:48+03:00
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Чемпионат и Кубок России по велоспорту: хабаровчане намерены финишировать раньше всех

Прямой эфир 26 августа на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Чемпионат и Кубок России по велоспорту: хабаровчане намерены финишировать раньше всехЧемпионат и Кубок России по велоспорту: хабаровчане намерены финишировать раньше всехФото: Борис КОКУРИН
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C 8 утра на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» подведем итоги минувшей неделе. Узнали, что как обстоят дела в Комсомольске-на-Амуре с затоплением. Там, кстати, гидрологи прогнозируют отметку воды в 750 см. Выяснили, как будут обеспечивать порядок в День знаний сотрудники ГИБДД, а еще рассказали про добровольческие центры, которых в Хабаровском края будет 17 и, конечно, обсудили первые результаты досрочных выборов. Сейчас избиратели ставят галочки в бюллетенях в отдаленных районах.

А в следующем часе к разговору присоединилась участница Чемпионата и Кубка России по велоспорту Елизавета Иневаткина. Она рассказала какой путь предстоит преодолеть спортсменам, по какой трассе будет пролегать гонка и насколько опасны соперники.

Чемпионат и Кубок России по велоспорту: хабаровчане намерены финишировать раньше всех Фото: Сергей ПЯТКОВ

Чемпионат и Кубок России по велоспорту: хабаровчане намерены финишировать раньше всехФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск Эфир 26_08_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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