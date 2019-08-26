2019-08-26T06:51:25+03:00
Общество

Нелегальные точки по продаже рыбы вновь заработали в Хабаровске

Санкции «свободных торговцев» не пугают
Евгения МОЛОТОВА
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Нелегальные точки по продаже рыбы вновь заработали в ХабаровскеНелегальные точки по продаже рыбы вновь заработали в ХабаровскеФото: Евгения МОЛОТОВА
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Осенняя путина еще не началась, а в Хабаровске уже появились лотки с рыбной продукцией. Нелегальные торговцы организуют свои точки рядом с хабаровскими рынками и на автобусных остановках.

- Свежая осенняя кета из Николаевска, - рассказывает торговка с развала возле подземного перехода в районе завода «Энергомаш». - 370 рублей кило. На рынке дешевле четырехсот не найдете!

Торговля идет бойко, товар у женщины ходовой. Покупателей не смущает ни импровизированный, сколоченный из досок, прилавок, ни грязные руки продавщицы, ни отсутствие места для хранения - «продукция» просто свалена кучей на деревянном поддоне и накрыта мешковиной. Выглядит не лучшим образом, да и пахнет соответственно. Но - берут.

- А что такого, - удивляется мужчина-покупатель. - В магазине все перемороженное на двадцать раз. А эта - свеженькая!

Вопросы происхождения продукции и ее качества покупателей не интересуют. Зато стихийная торговля биоресурсами находится в области правового поля административного законодательства. Еще в мае текущего года штрафы за нелегальную продажу были существенно увеличены.

- Сейчас минимальные штрафы за торговлю рыбой в необорудованных местах увеличены в среднем в шесть раз. С пятисот до трех-четырех тысяч рублей для физических лиц, - комментирует юрист Инна Волкова. - Должностные лица заплатят штраф от 15 до 25 тысяч рублей. Юридические лица от 30 до 45 тысяч. Предусмотрена административная ответственность и за организацию таких торговых точек и повышенная ответственность за рецидив.

Ежегодно правоохранителями организуются плановые рейды по выявлению и пресечению незаконной торговли биоресурсами. Однако нелегалы по-прежнему выходят на промысел, а вдоль центральных улиц вырастают рыбные развалы. Напомним, официально осенняя путина стартует сегодня, 26 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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