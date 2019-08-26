2019-08-26T10:05:33+03:00
Происшествия

Сидел на крыше и размахивал руками: хабаровские спасатели вывезли из зоны паводка еще трех человек

Дачники думали, что смогут переждать паводок в домах, но уровень воды поднялся слишком высоко [фото, видео]
Василий ЗАДУНАЕВ
Поделиться:
Сидел на крыше и размахивал руками: Хабаровские спасатели вывезли из зоны паводка еще трех человекСидел на крыше и размахивал руками: Хабаровские спасатели вывезли из зоны паводка еще трех человекФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

Первую спасательную операцию провели сотрудники инспекции по маломерным судам в селе Воронежское – патрулируя акваторию, они заметили немолодого мужчину, который стоял на крыше постройки, уже почти погрузившейся в воду, и отчаянно размахивал руками, призывая на помощь.

Рыбака обнаружили случайно. Мужчина стоял на крыше и подвал сигналы руками Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Рыбака обнаружили случайно. Мужчина стоял на крыше и подвал сигналы рукамиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Когда подплыли ближе, выяснилось, что мужчину здесь попросту бросили. Накануне они с приятелем на лодке отправились забрать вещи из затопленного рыбацкого домика. Трое – мужчина, приятель и имущество - в лодке не помещались, поэтому кому-то пришлось вылезти.

Спасенных доставили в Хабаровск Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасенных доставили в ХабаровскФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Собрав пожитки, его друг утром уплыл и уже длительное время не возвращался. Телефона или других средств связи у мужчины не было с собой. При этом на реке из-за ветра было неспокойно. Речные волны захлёстывали сверху и бились о крышу и так уже почти ушедшей под воду постройки, - рассказал Олег Пономарчук, начальник инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю.

Мужчину пересадили в катер, но не успели сотрудники МЧС отвалить от строения, как встретили друга – тот, несмотря на высокую волну, на лодке пытался пробиться к брошенному приятелю. Спасенного пересадили к нему.

Мужчина и женщина около трех недель провели в окружении воды Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Мужчина и женщина около трех недель провели в окружении водыФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Второй случай произошел на острове Кабельный. Там двое соседей по дачам – мужчина и женщина позвонили в службу спасения и попросили срочной эвакуации с острова. Спасатели немедленно выдвинулись в район, где находились терпящие бедствие люди.

- В настоящее время все три острова: Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский практически затоплены пришедшей «большой» водой». Именно она и стала главным препятствием для двух пожилых людей. Мужчина и женщина сообща пережидали прохождение паводка. Однако из-за продолжающегося повышения уровня воды всё же решили покинуть опасную зону. Пенсионеров с их урожаем спасатели доставили в город, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Так же на острове Кабельный остаются еще три человека, которые пока уезжать не собираются Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Так же на острове Кабельный остаются еще три человека, которые пока уезжать не собираютсяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Урожай, кстати, садоводы-огородники собрали полностью - и помидоры, и огурцы, и даже физалис. В общей сложности дачники провели на острове в окружении воды около трех недель, и если сначала уровень воды вокруг был приемлемым, то в эти выходные вырос до критической отметки.

– На острове остаются ещё три человека, но они пока не собираются покидать свои хозяйства. Воды в их домах нет. У оставшихся людей есть запас продуктов, помощь им не требуется, - поделился с сотрудниками службы спасения Георгий Кошевой, дачник.

Людей доставили в черту города, откуда они уже самостоятельно разъехались по своим городским квартирам.

За проведенное вдали от цивилизации время дачники успели собрать урожай Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

За проведенное вдали от цивилизации время дачники успели собрать урожайФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Амур, по данным гидрологов, у Хабаровска продолжает подниматься, правда, не так сильно, как раньше. Уровень воды держится в пределах опасной отметки и сегодня составляет 624 сантиметра. В течение двух суток ожидается подъем на 15-20 сантиметров.

Троих человек хабаровские спасатели эвакуировали из зоны затопления.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Потоп в Хабаровском крае 2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В список пострадавших от паводка в Биробиджане жильцы 146 жилых домов
Креативщики из Хабаровского края получили полтора миллиона рублей на крымской «Тавриде АРТ»
Гараж спорткомплекса в Комсомольске закоптился из-за горящего утеплителя
Лежа на асфальте под наблюдением ОМОН: госслужащий в Комсомольске попался на взятке
Гараж, набитый «липовым» алкоголем, довел торговца из Хабаровска до суда
Дамбы в микрорайоне Менделеева в Комсомольске подняли до восьми метров
Отрицательная разница между рожденными и умершими увеличивается в Хабаровском крае
«Россельхозбанк» увеличил вложения в российский агросектор на 13%
За пропуски занятий в детских садах незаконно взымали плату в Хабаровском крае
В Смидовичском районе ЕАО продолжается борьба за сушу
Оригинальное варенье и блины с лопаты стали «фишкой» фестиваля в Хабаровском крае
На даче в Комсомольске в мгновение исчез почти весь инструмент
Хабаровские дети освоили флорбол под руководством игроков «СКА-Нефтяник»
Машина врезалась в дерево в Хабаровске, пострадали водитель и пассажир
«Большая вода» зашла в 45 домов в Хабаровском крае
Остался без приятельницы и денег уснувший в парке комсомольчанин
В Хабаровске временно изменят трамвайный маршрут №2
Пожилой водитель сбил пешехода в центре Хабаровска
Отъезжающих в Испанию из Хабаровского края предупреждают о вспышке листериоза