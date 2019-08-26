Сидел на крыше и размахивал руками: хабаровские спасатели вывезли из зоны паводка еще трех человек

Первую спасательную операцию провели сотрудники инспекции по маломерным судам в селе Воронежское – патрулируя акваторию, они заметили немолодого мужчину, который стоял на крыше постройки, уже почти погрузившейся в воду, и отчаянно размахивал руками, призывая на помощь.

Рыбака обнаружили случайно. Мужчина стоял на крыше и подвал сигналы рукамиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Когда подплыли ближе, выяснилось, что мужчину здесь попросту бросили. Накануне они с приятелем на лодке отправились забрать вещи из затопленного рыбацкого домика. Трое – мужчина, приятель и имущество - в лодке не помещались, поэтому кому-то пришлось вылезти.

Спасенных доставили в ХабаровскФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Собрав пожитки, его друг утром уплыл и уже длительное время не возвращался. Телефона или других средств связи у мужчины не было с собой. При этом на реке из-за ветра было неспокойно. Речные волны захлёстывали сверху и бились о крышу и так уже почти ушедшей под воду постройки, - рассказал Олег Пономарчук, начальник инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю.

Мужчину пересадили в катер, но не успели сотрудники МЧС отвалить от строения, как встретили друга – тот, несмотря на высокую волну, на лодке пытался пробиться к брошенному приятелю. Спасенного пересадили к нему.

Мужчина и женщина около трех недель провели в окружении водыФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Второй случай произошел на острове Кабельный. Там двое соседей по дачам – мужчина и женщина позвонили в службу спасения и попросили срочной эвакуации с острова. Спасатели немедленно выдвинулись в район, где находились терпящие бедствие люди.

- В настоящее время все три острова: Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский практически затоплены пришедшей «большой» водой». Именно она и стала главным препятствием для двух пожилых людей. Мужчина и женщина сообща пережидали прохождение паводка. Однако из-за продолжающегося повышения уровня воды всё же решили покинуть опасную зону. Пенсионеров с их урожаем спасатели доставили в город, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Так же на острове Кабельный остаются еще три человека, которые пока уезжать не собираютсяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Урожай, кстати, садоводы-огородники собрали полностью - и помидоры, и огурцы, и даже физалис. В общей сложности дачники провели на острове в окружении воды около трех недель, и если сначала уровень воды вокруг был приемлемым, то в эти выходные вырос до критической отметки.

– На острове остаются ещё три человека, но они пока не собираются покидать свои хозяйства. Воды в их домах нет. У оставшихся людей есть запас продуктов, помощь им не требуется, - поделился с сотрудниками службы спасения Георгий Кошевой, дачник.

Людей доставили в черту города, откуда они уже самостоятельно разъехались по своим городским квартирам.

За проведенное вдали от цивилизации время дачники успели собрать урожайФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Амур, по данным гидрологов, у Хабаровска продолжает подниматься, правда, не так сильно, как раньше. Уровень воды держится в пределах опасной отметки и сегодня составляет 624 сантиметра. В течение двух суток ожидается подъем на 15-20 сантиметров.