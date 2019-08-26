Заграничные лекарства могут подвести под статью: как в Хабаровском крае обеспечивают препаратами больных детей

Нередки случаи, когда родители детей, страдающих эпилепсией, становятся фигурантами уголовного дела. А все, потому что пытаются заказать лекарства из-за границы, которые запрещены в России. Уже два подобных случая произошли за последние месяцы. В первом, женщина получила на почте препарат и тут же нагрянула полиции. В итоге завели уголовное дело, но из-за общественного резонанса его закрыли. А вот в втором пока неизвестно как будут развиваться события. Самое интересное, что лекарство изъяли, а значит ребенок не смог его принять. Достойных аналогов не предоставляют и при этом ограничивают ввоз медикаментов, которые спасают наших детей. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник управления лицензирования и лекарственного обеспечения минздрава края Оксана Кунько. С 9 утра разбирались, как в Хабаровском крае решается вопрос обеспечения препаратами больных детей, почему их не закупают и не лицензируют. А также выясняли, действительно ли существует некий реестр пациентов, которые нуждаются в незарегистрированных в стране препаратах.

Заграничные лекарства могут подвести под статью: как в Хабаровском крае обеспечивают препаратами больных детейФото: Сергей ПЯТКОВ

А с самого утра к разговору присоединится основатель, художественный руководитель и актер «Белого театра» Андрей Трумба. Обсудили, какими спектаклями театралы будут удивлять в новом сезоне, что заменяет актерам гастроли и готов ли театр к экспериментам.

У «Белого театра» большие планы на новый сезонФото: Сергей ПЯТКОВ