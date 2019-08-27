Хабаровские дачники подсчитывают ущерб: Амур у города продолжает прибавлять сантиметры

Амур лишил урожая хабаровских дачников. Виной тому проливные дожди, из-за которых уровень реки у города продолжает расти не под дням, а по часам. А пока вода заходит не только в огороды, но уже и улицы краевого центра, жители подсчитывают ущерб от затопления. На этот раз прогнозы неутешительные для Комсомольска-на-Амуре, там обещают, что Амур поднимется до 750 сантиметров. Конечно, для города юности такая отметка катастрофическая. В гостях радио Комсомольская правда - Хабаровск - председатель Хабаровского межрайонного союза садоводов, председатель СНТ «Чайка. Остров Большой Уссурийский» Наталья Митина. С 8 утра узнали, сколько на данный момент пострадало дачных участков, а также кто будет восстанавливать земли и компенсировать утраченное имущество.

Хабаровские дачники подсчитывают ущерб: Амур у города продолжает прибавлять сантиметрыФото: Сергей ПЯТКОВ