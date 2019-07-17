Дорогу талантам: шанс заявить о себе есть у кинолюбителей Дальнего Востока

В Хабаровске идёт подготовка к V Дальневосточному фестивалю любительского кино "Точка возврата". Начинался он пять лет назад, как локальный хабаровский кинофорум, где главной темой было создание фильмов на тему "Люди из столиц возвращаются на родину и счастливы от этого".

Дорогу талантам: шанс заявить о себе есть у кинолюбителей Дальнего ВостокаФото: Сергей ПЯТКОВ

Сейчас спектр идей для кинолент расширился, а название фестиваля осталось прежним. Глобальная идея организаторов фестиваля теперь уже дальневосточного размаха - создать платформу для большого кинобизнеса в регионе.

Дорогу талантам: шанс заявить о себе есть у кинолюбителей Дальнего ВостокаФото: Сергей ПЯТКОВ

Об этом, а также что происходит с фестивальными лентами потом, как выиграть творческий конкурс и о многом другом мы поговорили с директором фестиваля "Точка возврата" Романом Овсейчуком и многолетним участником фестиваля Юрием Чернюком.

Дорогу талантам: шанс заявить о себе есть у кинолюбителей Дальнего ВостокаФото: Сергей ПЯТКОВ

Сегодня отмечали День Этнографа. Хабаровский край богат историей, которую можно и нужно изучать и изучать. Правда, делать это ученым приходится с повышенным энтузиазмом, только он позволяет преодолевать трудности на пути к знаниям. Об этом рассказал сотрудник отдела исторических исследований музея Хабаровска Александр Соболев.

В Хабаровске отметили День ЭтнографаФото: Сергей ПЯТКОВ