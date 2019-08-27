Партия «Справедливая Россия» предлагает новый подход к расчету трудового стажа в Хабаровском крае

По факту, у жителей Хабаровского края практически не осталось времени на заслуженный отдых после ухода с работы. Смертность в регионе высока, пожить «для себя» удается не многим. Не секрет, что снижение социальной ответственности помогает экономить бюджетные деньги.

Заложниками такой экономии в первую очередь становятся дальневосточники, живущие в тяжелейших условиях. Наши люди умирают гораздо раньше, чем европейцы и даже сибиряки. Хабаровские эсеры предложили решение, которое станет возможным только в том случае, если в краевую думу попадут сразу несколько социал-демократов.

- Нужно ввести в крае повышающий коэффициент для расчета трудового стажа по системе «год за полтора», - рассказывает Игорь Глухов, автор инициативы, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», кандидат в депутаты краевой думы.

Логика предложения проста и знакома каждому дальневосточнику. Вооруженные силы России давно используют ее для мотивации офицерского состава, служащего на Дальнем Востоке: выслуга лет военных рассчитывается по системе «год за два». Это очень эффективный инструмент.

- Разве сильно отличаются условия жизни гражданских и военных? Мы живем и работаем в экстремальных условиях, так пусть и для дальневосточников трудовой стаж будет исчисляться по военной системе, ну, может, не два года, но и полтора - уже хорошо, - уверен Игорь Глухов. - Молодые специалисты раньше получат северные надбавки, семьи не будут бояться рожать детей, пенсионные отчисления и пенсия вырастут, а тот, кто хочет, сможет раньше отказаться от работы и уйти на заслуженный отдых. Применение коэффициента привлечет в регион дополнительную рабочую силу. Люди вновь поедут к нам за длинным рублем, пусть косвенно, но все-таки в полтора раза длиннее, это ли не решение проблемы оттока населения?

Партия «Справедливая Россия» предлагает новый подход к расчету трудового стажа в Хабаровского края Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия»

Помимо введения коэффициента справедливоросы предлагают жителям края проголосовать за их предвыборную программу «Тотальная Реновация». Над ее созданием работало более двадцати человек, объединенных любовью к своему дому.

- Хабаровский край стагнирует. Зарплаты на уровне Ростовской области или Новосибирска, а цены в два-три раза выше, - объясняет Глухов. - Медицина на уровне конца прошлого века, досуг ограничен, качество продуктов удручает. В итоге люди уезжают, этот процесс нужно остановить. У нашей партии разработана для Хабаровского края комплексная программа изменений, которую мы назвали «Тотальная Реновация». Это и возврат северных надбавок, которые у нас забрали, и точечная реформа здравоохранения, решения, облегчающие строительство новых и качественных автодорог в регионе. Мы намерены добиться от федерального правительства целого пакета компенсаций и льгот, а также выйти с предложением к Государственной думе о принятии закона «О Тотальной Реновации в Хабаровском крае», по аналогии со столичным реновационным законом.

План масштабный, но суждено ему стать реальностью, как в Татарстане, Краснодарском крае, Екатеринбурге, Красноярске, или остаться просто несбыточной мечтой - решать избирателям. Не все можно сделать на уровне городского и краевого собрания, поэтому партийцы выдвинули кандидатом в Госдуму одного из лучших в стране экспертов в сфере ЖКХ Татьяну Ярославцеву.

- Земляки! Не игнорируйте выборы, они действительно важны. Если даже каждый второй придет на участок, это уже станет общей победой, - уверен Игорь Глухов. - Не позволяйте варягам разрушать и грабить наш край, хватит! Не верьте, что ваш голос ничего не решает. Еще как решает!

Оплачено из средств избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае».