Познавший силу мяча: в «СКА-Хабаровск» будет играть японец

Главное – несгибаемый дух, видимо, так решили в тренерском штабе «СКА-Хабаровск» и в дополнение к Ираклию Квеквескири, который известен своим бойцовским характером и стремлением сражаться до конца, подписали в команду настоящего японца.

Минори Сато этой весной исполнилось 28 лет, и в Хабаровск он пришел из ФК «Рига», выступать за армейцев он будет под номером 14. Родился футболист в Стране восходящего солнца в префектуре Гумма на острове Хонсю. Рост у него не самый впечатляющий – 168 сантиметров, вес под стать – 65 килограммов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/728396" frameborder="0"></iframe> Минори Сато - новый игрок хабаровских армецев.ФК "СКА-Хабаровск"

- Ранее он также выступал за футбольные клубы «Зеспакусацу Гумма» (Япония), «Индиана Инвейдерс» (США), мексиканскую «Пуэблу», «Бунёдкор» (Узбекистан), южнокорейский «Кванджу», латвийские клубы «Вентспилс», «Сконто» и «Рига», - рассказали в ФК «СКА-Хабаровск».

Именно в Латвии Сато раскрылся как футболист, там дважды становился обладателем Кубка страны. В ближайшее время, обещают в штабе, Сато будет включен в заявку клуба.

Познавший силу мяча: В «СКА-Хабаровск» будет играть японецФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Это уже пятый иностранный игрок, включая Патрика Круза из Бразилии, Евгения Оанча из Молдавии, Джелиля Асани из Македонии и украинца Андрея Мищенко, которые будет защищать цвета «СКА-Хабаровск».

Также среди болельщиков ходят слухи, что это не последнее пополнение в стане армейцев. Как говорится, поживем – увидим, а пока можно посмотреть ролик – представление, который сняли в хабаровском клубе. Он того стоит.

Познавший силу мяча: В «СКА-Хабаровск» будет играть японецФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Напомним, что сейчас армейцы из Хабаровска находятся на шестой строчке турнирной таблицы рядом с «Чертаново» и «Спартаком-2», набрав после десяти туров чемпионата 15 очков. Следующая игра пройдет во Владивостоке с местным «Лучом», у которого 13 очков и 9 место в списке. Дальневосточное дерби обещает быть жарким, к нему готовятся обе команды.

- Хабаровские болельщики могут простить многие поражения, но только не в дальневосточном дерби. Мы будем готовиться к этому матчу и приложим максимум усилий, чтобы добиться положительного результата, - отметил в недавнем интервью Ираклий Квеквескири, полузащитник ФК «СКА-Хабаровск».

Игра состоится уже 31 августа. Кстати, во время матча ФК «Луч» поддержит акцию «Заряжай! Без мата». Как отметили в клубе, дерби - для всех особенный день, но убедительно попросили всех присутствующих на стадионе соблюдать высокую культуру боления и отказаться от использования нецензурной лексики и оскорбительных выражений.