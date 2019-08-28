2019-08-28T08:13:24+03:00
Общество

Хабаровский край повезет на ВЭФ 14 инвестиционных проектов

Демонстрируемый инвестиционный потенциал относится к различным отраслям краевой экономики
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября.Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября.Фото: Росконгресс
Изменить размер текста:

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. В своем выставочном павильоне краевые власти презентуют 14 инвестиционных проектов. Планы, традиционно, грандиозные. Охвачены и сельскохозяйственный сектор, и развитие агропромышленного комплекса краевой столицы.

- Инвесторам представят шесть проектов в сельскохозяйственной сфере, - сообщили в пресс-службе краевого правительства. - Это строительство животноводческого комплекса и молокозавода, свиноводческого комплекса на семьдесят тысяч голов, нового вертикально-интегрированного спорткомплекса по производству и переработке мяса индейки.

В планах краевых властей презентация тепличного комплекса по выращиванию овощей, который сможет круглый год радовать горожан свежими овощами, строительство завода по элитных семян в Бикинском районе, и оптово-распределительного агропромышленного парка в ТОСЭР Ракитное.

НЕ ЗАБЫТ И ТРАНСПОРТНЫЙ КЛАСТЕР

- В рамках работы выставочного павильона региона потенциальным инвесторам презентуют планы по строительству транспортно–перегрузочного комплекса для перевалки угля в морском порту Ванино, терминала по перевалке сжиженного углеводородного газа, глиноземного терминала в акватории бухты Ванино, созданию угольного перегрузочного терминала в районе мыса Бурный, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края. - Также представлены будут транспортно-перегрузочный комплекс по перевалки сжиженного газа и портовый комплекс в Советской Гавани.

Напомним, Восточный экономический форум проходит во Владивостоке ежегодно. В этом году он соберет более четырех тысяч участников из тридцати различных государств. На создание павильона и экспозиции властями выделено почти 37 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Иностранный пилот — об условиях работы в «Аэрофлоте»: «Сегодня это одна из лучших международных авиакомпаний»
Заграничные летчики выбирают карьеру в России из-за достойной зарплаты, профессионального роста и возможности проводить больше времени с семьей
К врачу, пожалевшему пожилую пациентку, можно применить дисциплинарное наказание - но никак не уголовное!
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян встала на защиту гинеколога из Свердловской области, которого судят за то, что пожалел престарелую женщину и дал обезболивающее
Новости 24
Парень в Хабаровском крае хотел выпить, но в магазин пошел за деньгами
В Хабаровском крае раздали больше миллиарда рублей семьям с детьми
«Живи, лес!»: в Хабаровском крае возродят спаленные пожаром леса
В Комсомольске водитель попался с купленным в интернете удостоверением
Жителей частного сектора в Комсомольске предупреждают о надвигающейся угрозе
В Хабаровске 69 домов остаются без горячей воды
На «Сохранение лесов» в Хабаровском крае бросят новые тракторы «Беларус»
Уровень Амура в ЕАО постепенно снижается
Дом в ЕАО превратился в руины после взрыва газовоздушной смеси
В Биробиджане продолжают откачивать воду из «утонувших» районов
Министр образования ответит на вопросы родителей перед началом учебного года
Гидрологи дают неутешительные прогнозы по ситуации с паводком в Комсомольске
«Черные» лесорубы в Хабаровском крае дорубились до лишения свободы
Предприимчивая хабаровчанка сняла жилье, чтобы продать чужое имущество
Уровень Амура в Хабаровске 28 августа 2019: вода на отметке 634 сантиметра