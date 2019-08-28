Хабаровский край повезет на ВЭФ 14 инвестиционных проектов

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. В своем выставочном павильоне краевые власти презентуют 14 инвестиционных проектов. Планы, традиционно, грандиозные. Охвачены и сельскохозяйственный сектор, и развитие агропромышленного комплекса краевой столицы.

- Инвесторам представят шесть проектов в сельскохозяйственной сфере, - сообщили в пресс-службе краевого правительства. - Это строительство животноводческого комплекса и молокозавода, свиноводческого комплекса на семьдесят тысяч голов, нового вертикально-интегрированного спорткомплекса по производству и переработке мяса индейки.

В планах краевых властей презентация тепличного комплекса по выращиванию овощей, который сможет круглый год радовать горожан свежими овощами, строительство завода по элитных семян в Бикинском районе, и оптово-распределительного агропромышленного парка в ТОСЭР Ракитное.

НЕ ЗАБЫТ И ТРАНСПОРТНЫЙ КЛАСТЕР

- В рамках работы выставочного павильона региона потенциальным инвесторам презентуют планы по строительству транспортно–перегрузочного комплекса для перевалки угля в морском порту Ванино, терминала по перевалке сжиженного углеводородного газа, глиноземного терминала в акватории бухты Ванино, созданию угольного перегрузочного терминала в районе мыса Бурный, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края. - Также представлены будут транспортно-перегрузочный комплекс по перевалки сжиженного газа и портовый комплекс в Советской Гавани.

Напомним, Восточный экономический форум проходит во Владивостоке ежегодно. В этом году он соберет более четырех тысяч участников из тридцати различных государств. На создание павильона и экспозиции властями выделено почти 37 миллионов рублей.