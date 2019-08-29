2019-08-29T04:42:37+03:00
Дом. Семья

В Биробиджане 70-килограммовый теленок оказался в плену открытого люка

Животное угодило в канализационный колодец во время прогулки
Ольга КИВА
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В Биробиджане 70-килограммовый теленок оказался в плену открытого люкаВ Биробиджане 70-килограммовый теленок оказался в плену открытого люкаФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Биробиджане владельцы молодой коровы отпустили погулять свою питомицу. Однако для животного предоставленная свобода действий оказалась не такой уж радостной – четырехмесячный теленок провалился в открытый люк.

- Сначала хозяева животного пытались самостоятельно спасти животное, но из этого ничего не вышло. Оказалось не так-то легко вытащить скотину весов в 70 килограммов,- рассказал Алексей Матафонов, старший группы спасателей ГУ МЧС России по ЕАО. - В итоге владельцы коровы вызвали спасателей. На место происшествия отправились три человека, которые разработали план и смогли быстро вызволить теленка из плена.

Спасатели разработали план и смогли быстро вызволить теленка из плена Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Спасатели разработали план и смогли быстро вызволить теленка из пленаФото: ГУ МЧС России по ЕАО

ХОЗЯЕВА ПОДБАДРИВАЛИ ЖИВОТНОЕ И ВСЕ ВРЕМЯ БЫЛИ РЯДОМ

Спасатели решили спуститься на дно колодца и использовать специальное снаряжение. Колодец был узкий, глубиной около двух метров. Чтобы извлечь корову из люка, ее обвязали веревками и сделали это максимально аккуратно, не навредив животному. Через пять минут теленок уже был на свободе.

Чтобы извлечь корову из люка, ее обвязали веревками Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Чтобы извлечь корову из люка, ее обвязали веревкамиФото: ГУ МЧС России по ЕАО

Животное обследовали. К счастью, никаких повреждений оно не получило, помощь ветеринара не понадобилась. После экстремальной прогулки теленка отправили в загон, а спасатели принимали с благодарности от радовавшихся успешному исходу дела хозяев коровы. К слову, они все время находилися рядом с потерпевшей и старались ее подбадривать. Напоследок злосчастный люк прикрыли бетонной плитой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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