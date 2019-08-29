2019-08-29T08:08:49+03:00
Общество

На бывшем «Дальспецстрое» введено конкурсное управление

Сумма долгов предприятия превысила цифру в 43 миллиарда рублей
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Сумма долгов предприятия превысила цифру 43 миллиарда рублейСумма долгов предприятия превысила цифру 43 миллиарда рублейФото: Евгения МОЛОТОВА
Изменить размер текста:

В 2017 году строительный магнат «Дальспецстрой» был преобразован в ФГУП «Главное военно-строительное управление №6». Однако наследник тоже дышит на ладан. Предприятие находилось под внешним управлением, пытаясь разгрести долги своего предшественника. И вот, 28 августа внешний управляющий отчитался перед Арбитражным судом.

- Арбитражным судом Хабаровского края был рассмотрен отчет внешнего управляющего ФГУП «ГВСУ №6» об итогах процедуры внешнего управления, - говорится в сообщении пресс-службы организации. - В ходе судебного заседания внешний управляющий пояснил, что предусмотренные планом внешнего управления мероприятия в полном объеме выполнить не удалось, платежеспособность предприятия не восстановлена. По результатам рассмотрения отчета суд открыл в отношении ФГУП «ГВСУ №6» процедуру конкурсного производства.

Предприятие строило несколько домов с участием дольщиков, всего с момента введения внешнего управления сдали три жилых дома в Хабаровске общей площадью почти 29 тысяч 200 квадратных метров, квартиры в которых получили 440 дольщиков. Однако это капля в море. На сегодняшний день ГВСУ №6 должно своим кредиторам более 43 миллиардов рублей.

- Задолженность перед кредиторами на дату открытия конкурсного производства составила 43 миллиарда шестьсот миллионов рублей, - сообщает пресс-служба ГВСУ №6. - Еще шесть с половиной миллиардов обязательств возникли уже после возбуждения дела о банкротстве.

В ближайшее время совет кредиторов решит вопрос о продолжении деятельности организации. Однако в «ГВСУ №6» отмечают, что дома, возводимые с участием средств дольщиков, будут достроены. Финансирование возведения этих домов обеспечено в полном объеме.

Конкурсным управляющим назначен Григорий Удельнов, который с февраля 2018 года занимал в ГВСУ №6 пост внешнего управляющего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как помочь ребенку вспомнить правила дорожной безопасности
Тем родителям, чьи дети провели лето на даче, в деревне или у моря, в августе надо позаботиться не только о школьной форме и новых учебниках. Ребенку предстоит освежить в памяти правила безопасного поведения на дороге. Рассказываем, как помочь
Новости 24
В Корее нацелились развивать отношения с Хабаровским краем в области экономики и науки
В Биробиджане начали оценивать ущерб пострадавших от паводка
Пункт пропуска «Покровка» в Хабаровском крае возобновил работу
В Хабаровске закрыли для прогулок часть центральной набережной
Муниципал в Хабаровском крае утаил 12 миллионов рублей на взносах за работников
Хабаровчан просят помочь в поисках напавшего на пенсионера мужчину
Владимир Путин подписал указ о переносе полпредства ДФО из Хабаровска во Владивосток
На переправе «Ванино-Холмск» в сентябре может поубавиться паромов
Военные круглосуточно заготавливают грунт для дамбы в Комсомольске
Главный полицейский Еврейской автономии 29 августа будет доступен на «прямой линии»
Хабаровский завод сбрасывал стоки в Амур без ведома госструктур
Путешествие ножей в посылках притормозили на таможне в Биробиджане
Хабаровчанин убил отца, решая квартирный вопрос
Из квартиры пенсионера в Комсомольске исчезло огнестрельное богатство
Ущерб аграриев-подтопленцев в Хабаровском крае оценили в 130 миллионов рублей
В Еврейской автономии размыло часть федеральной трассы
Проект «Под солнцем» московского режиссера впервые увидели в колониях Хабаровского края
Уровень Амура в Комсомольске 29 августа 2019: ситуация становится опасной
Полмиллиона рублей стали причиной ареста алиментщика в Хабаровском крае
Российские аграрии включаются в борьбу за многомиллиардный китайский рынок сои
Уровень Амура в Хабаровске 29 августа 2019: река поднялась до 641 сантиметра
В Хабаровске все детские сады начнут работать 12 часов в сутки
Погода в Хабаровске на 29 августа 2019 года: до +21, дождь