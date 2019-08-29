На бывшем «Дальспецстрое» введено конкурсное управление

В 2017 году строительный магнат «Дальспецстрой» был преобразован в ФГУП «Главное военно-строительное управление №6». Однако наследник тоже дышит на ладан. Предприятие находилось под внешним управлением, пытаясь разгрести долги своего предшественника. И вот, 28 августа внешний управляющий отчитался перед Арбитражным судом.

- Арбитражным судом Хабаровского края был рассмотрен отчет внешнего управляющего ФГУП «ГВСУ №6» об итогах процедуры внешнего управления, - говорится в сообщении пресс-службы организации. - В ходе судебного заседания внешний управляющий пояснил, что предусмотренные планом внешнего управления мероприятия в полном объеме выполнить не удалось, платежеспособность предприятия не восстановлена. По результатам рассмотрения отчета суд открыл в отношении ФГУП «ГВСУ №6» процедуру конкурсного производства.

Предприятие строило несколько домов с участием дольщиков, всего с момента введения внешнего управления сдали три жилых дома в Хабаровске общей площадью почти 29 тысяч 200 квадратных метров, квартиры в которых получили 440 дольщиков. Однако это капля в море. На сегодняшний день ГВСУ №6 должно своим кредиторам более 43 миллиардов рублей.

- Задолженность перед кредиторами на дату открытия конкурсного производства составила 43 миллиарда шестьсот миллионов рублей, - сообщает пресс-служба ГВСУ №6. - Еще шесть с половиной миллиардов обязательств возникли уже после возбуждения дела о банкротстве.

В ближайшее время совет кредиторов решит вопрос о продолжении деятельности организации. Однако в «ГВСУ №6» отмечают, что дома, возводимые с участием средств дольщиков, будут достроены. Финансирование возведения этих домов обеспечено в полном объеме.

Конкурсным управляющим назначен Григорий Удельнов, который с февраля 2018 года занимал в ГВСУ №6 пост внешнего управляющего.