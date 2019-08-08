Пиши ещё: в Хабаровске ищут сценарии для кино
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Пиши ещё: в Хабаровске ищут сценарии для киноФото: Борис КОКУРИН
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Все, все, все те, у кого есть хоть маленький сюжет в голове, могут изложить её на бумаге и передать в оргкомитет Дальневосточного фестиваля любительского кино "Точка возврата".
У всех есть шанс, что именно его/её история станет основой для одного из пяти сценариев, по которым снимут фильм. Все пароли и явки в эфире радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" сдали
сценарист, поэт, человек тысячи талантов Антонина Климина
и организатор фестиваля Юлия Карабицкая.
эксперт 08_08_2019
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