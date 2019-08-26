2019-08-30T08:53:25+03:00
Хабаровский эксперт

Фестиваль варенья в Дормидонтовке: когда сладкое становится выгодным и привлекательным

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Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Фестиваль варенья в Дормидонтовке: когда сладкое становится выгодным и привлекательнымФестиваль варенья в Дормидонтовке: когда сладкое становится выгодным и привлекательнымФото: Борис КОКУРИН
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Девять лет назад в Дормидонтовке Вяземского района Хабаровского края люди на сходе искали что у них есть и на чём можно заработать. Кто-то предложил чаепитие, кто-то вспомнил о варенье, которое в больших объемах варят местные. Последнее и стало основой для фестиваля.

Фестиваль варенья в Дормидонтовке: когда сладкое становится выгодным и привлекательным Фото: Сергей ПЯТКОВ

Фестиваль варенья в Дормидонтовке: когда сладкое становится выгодным и привлекательнымФото: Сергей ПЯТКОВ

На первом фестивале продали 5 баночек варенья. Потом объемы торгов стали расти. Благодаря фестивалю, Вяземский район стал в крае лидером по въездному туризму. Сама Дормидонтовка преобразилась, появилась и фестивальная площадь и детская площадка, и концертная площадка и многое другое.

Фестиваль варенья в Дормидонтовке: когда сладкое становится выгодным и привлекательным Фото: Сергей ПЯТКОВ

Фестиваль варенья в Дормидонтовке: когда сладкое становится выгодным и привлекательнымФото: Сергей ПЯТКОВ

Рецепт успеха мы обсуждали в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" с автором идеи фестиваля варенья в Дормидонтовке, членом Общественной палаты Хабаровского края Валентиной Кудряшовой.

Эксперт 26_08_2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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