Найдите дело по душе, даже если вам за 50

Программа WorldSkills перестала быть чисто молодежной. С апреля бесплатное профессиональное образование могут получить и люди предпенсионного возраста. Потому что каждый имеет право начать всё сначала и найти дело по душе.

Программа работает во всех регионах страны. Возрастные рамки профобразования радикально сдвинуты - до 56−60 лет у мужчин и 51−55 лет у женщин. Бесплатное образование по стандартам WorldSkills поможет зрелым специалистам укрепить свои профессиональные позиции на рынке труда или приобрести новую профессию. Век такой - никогда не поздно менять жизнь к лучшему.

- Благодаря программе, которую реализует Союз WorldSkills Россия, люди предпенсионного возраста смогут обучиться или повысить квалификацию по востребованным и перспективным компетенциям, разработанным на основе международных стандартов. А компетенций этих в программе 119! - рассказала заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия)» Светлана Крайчинская.

Например, в Хабаровском крае действует пять центров переподготовки - в Комсомольске и Хабаровске. Еще 15 центров на остальной территории края скоро заработают в полную силу.

По мнению инициаторов программы, она поможет сохранить работу, вне зависимости от возраста, повысить профессиональный уровень, доказать: специалисты старшего поколения могут успешно конкурировать с молодежью.

Чем обучение по стандартам WorldSkills отличается от стандартного обучения в вузе или в колледже:

* Упор делается на практическую составляющую - 90% учебного времени отводится на «работу руками».

* В процессе обучения используются только лучшие мировые практики.

* Результат обучения обязательно тестируется демонстрационным экзаменом. Студент не просто получает оценку, а показывает, что он реально умеет.

Эти три пункта отличают WorldSkills от большинства других программ профподготовки. Потому что отечественная система профессионального обучения часто страдает теми же «болезнями», что и все остальное образование: студентам в основном дают теоритические знания, которые большей частью никогда не пригодятся на практике.

КСТАТИ

Программа WorldSkills работает в рамках федерального проекта «Старшее поколение», национального проекта «Демография» и при активной поддержке Министерства труда и социальной защиты, а также Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

На сайте 50plus.worldskills.ru можно зарегистрироваться и выбрать компетенцию. Жителям Хабаровска также можно обратиться по адресу улица Карла Маркса, 113.

СКАЗАНО

- Нам важно то, чтобы участник программы был мотивирован, чтобы он действительно в дальнейшем применял навыки, полученные с нашей помощью. Мир профессий сегодня стремительно меняется, в этом многообразии мы поможем найти дело, которое увлечет, будет по-настоящему интересным. Тогда постоянное обучение для специалиста станет нормой жизни, он будет востребован вне зависимости от возраста.

Светлана Крайчинская.