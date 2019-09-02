Вывоз ТКО: в Хабаровском крае ищут региональных операторов

С начала будущего года изменятся правила вывоза ТКО в Хабаровском крае. Работу возьмут на себя региональные операторы, а вот с каким объемом мусора им предстоит столкнуться пока неизвестно. Кроме того, в трех районах начнут проектировать сортировочные площадки. Они появятся в Николаевске-на-Амуре и Комсомольске-на-Амуре, а также в Советско-Гаванском районе. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - исполняющий обязанности начальника отдела благоустройства и обращения с ТКО Александр Куликов. С 9 утра узнали, какие требования предъявляют к операторам, куда будут вывозить теперь отходы, а также какую зону ответственности возьмут на себя компании.

Вывоз ТКО: в Хабаровском крае ищут региональных операторовФото: Сергей ПЯТКОВ