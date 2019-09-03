Ольга Ушакова в прямом эфире на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»
Прямой эфир 3 сентября на частоте 88,3 FM
Ольга Ушакова, главный врач КГБУЗ «Клинико-диагностического центра», доктор медицинских наукФото: Сергей ПЯТКОВ
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В прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» пообщались с главным врачом КГБУЗ «Клинико-диагностического центра», доктором медицинских наук Ольгой Ушаковой. Говорили не только о состоянии медицины в Хабаровском крае, но и затронули проблемы, которые волнуют жителей каждый день.
Ольга Ушакова, главный врач КГБУЗ «Клинико-диагностического центра», доктор медицинских наукФото: Сергей ПЯТКОВ
Ольга Ушакова
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