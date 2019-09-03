2019-09-03T08:01:53+03:00
Это - Хабаровск!

Ольга Ушакова в прямом эфире на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»

Прямой эфир 3 сентября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Ольга Ушакова, главный врач КГБУЗ «Клинико-диагностического центра», доктор медицинских наукОльга Ушакова, главный врач КГБУЗ «Клинико-диагностического центра», доктор медицинских наукФото: Сергей ПЯТКОВ
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В прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» пообщались с главным врачом КГБУЗ «Клинико-диагностического центра», доктором медицинских наук Ольгой Ушаковой. Говорили не только о состоянии медицины в Хабаровском крае, но и затронули проблемы, которые волнуют жителей каждый день.

Ольга Ушакова, главный врач КГБУЗ «Клинико-диагностического центра», доктор медицинских наук Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Ушакова, главный врач КГБУЗ «Клинико-диагностического центра», доктор медицинских наукФото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Ушакова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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