2019-09-05T07:55:00+03:00
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Хабаровские дороги, как после бомбежки: городские службы бросили все силы на ремонт улиц

Прямой эфир 5 сентября на частоте 88,3 FM
Ульяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Хабаровские дороги, как после бомбежки: городские службы бросили все силы на ремонт улицХабаровские дороги, как после бомбежки: городские службы бросили все силы на ремонт улицФото: Борис КОКУРИН
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Хабаровские дороги, как после бомбежки. Асфальт размыли ливни. Теперь на проезжей части дыры, ямы и неровности. Службам благоустройства предстоит восстановить полотно до холодов. Кстати, обильные дожди дадут знать о себе зимой, когда на дороге появятся трещины, а летом все придется заново латать. Подвели в этот раз и ливневневые канализации, а все потому что просто не могли справиться с таким количеством осадков. В гостях - исполняющий обязанности начальника отдела благоустройства, управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска Дмитрий Панащатенко. С 8 утра обсудили, с каким объемом работ столкнулось управления, какие улицы больше всего пострадали и сколько денег пришлось выделить дополнительно на ремонт.

Хабаровские дороги, как после бомбежки: городские службы бросили все силы на ремонт улиц Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровские дороги, как после бомбежки: городские службы бросили все силы на ремонт улицФото: Сергей ПЯТКОВ

А в следующем часа поговорим про строительство школ и детских садов в Хабаровске. К разговору присоединится замдиректора департамента архитектуры строительства и землепользования администрации города Хабаровска Денис Максимкин. Узнали, когда закончат строить школу в Волочаевском городке, какие микрорайоны нуждаются в новых детских садах и где их собираются возводить. А также высока ли доля вложений инвесторов в строительство образовательных учреждений.

Школу в Волочаевском городке строят по проекту лиция «Звездный» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Школу в Волочаевском городке строят по проекту лиция «Звездный»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск Эфир 05_09_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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