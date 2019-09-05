Наталья Болоняева в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»
Прямой эфир 5 сентября на частоте 88,3 FM
Наталья Болоняева, главный врач консультативно-диагностического центра «Вивея»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Изменить размер текста:
В прямом эфире на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» пообщались с главным врачом консультативно-диагностического центра «Вивея» Натальей Болоняевой. Говорили не только об уникальных исследованиях, которые проводят в медицинском учреждении, а также о цифровизации системы здравоохранения.
Наталья Болоняева, главный врач консультативно-диагностического центра «Вивея»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Наталья Болоняева
00:00
00:00
ИСТОЧНИК KP.RU