«Большая вода» отступает от Хабаровска: городские службы устраняют последствия паводка

Паводок в Хабаровском крае наделал много дел, а теперь приходится разгребать последствия и подсчитывать ущерб, нанесенный стихией. Сильные дожди также нанесли серьезный урон дорогам, сейчас службы благоустройства усердно трудятся на улицах краевого центра. Также пострадали дачники, которые остались без урожая. Были подтоплены жилые дома в городе. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Хабаровска Андрей Акимов. С 9 утра узнали, с каким объемом работ краевая столица столкнулась после подтопления и, что будет с насыпной дамбой.

«Большая вода» отступает от Хабаровска: городские службы устраняют последствия паводкаФото: Сергей ПЯТКОВ