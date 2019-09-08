Сезонный грипп: в Хабаровске стартовала прививочная компания

С самого утра в прямом эфире на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» подведели итоги минувшей недели. Обсудили первую игру Амура в сезоне КХЛ, рассказали, где появилась первая «умная остановка»в городе и как воспользоваться услугами ветеранского такси. А еще узнали, как обстоят дела в Комсомольске-на-Амуре. Там вода совсем не хочет отступать, уровень реки все прибавляет в сантиметрах. Город изрядно подтопило.

А в 9 утра к разговору присоединилась консультант отдела управления здравоохранения администрации города Хабаровска Татьяна Захарова. Говорили про осеннюю вакцинацию против гриппа, новую четырехвалентную вакцину, а также выяснили, почему так важно пройти иммунизацию вовремя.

Сезонный грипп: в Хабаровске стартовала прививочная компанияФото: Сергей ПЯТКОВ