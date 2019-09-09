Актёры найдены, нужны монтажёры и операторы: в Хабаровске собирают кинолагерь
Слушайте прямой эфир от 9 сентября 2019 на 88,3 FM
Актёры найдены, нужны монтажёры и операторы: в Хабаровске собирают кинолагерьФото: Борис КОКУРИН
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Кинолагерь под Хабаровском заработает через пару недель. Там за два дня пять съемочных групп должны будут отснять материал для кинолент, которые покажут 13-14 декабря в кинотеатре "Совкино" в рамках дополнительной программы. Где будут жить члены кинолагеря? Какие идеи будут воплощать? Эти и другие вопросы в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" обсудили с директором Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино "Точка возврата" Романом Овсейчуком.
Актёры найдены, нужны монтажёры и операторы: в Хабаровске собирают кинолагерьФото: Сергей ПЯТКОВ
эксперт 9_9_2019
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