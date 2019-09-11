2019-09-12T06:47:14+03:00
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Денег на батарейки нет: как в Хабаровском крае решается вопрос с транспортировкой элементов питания

Прямой эфир 12 сентября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Денег на батарейки нет: как в Хабаровском крае решается вопрос с транспортировкой элементов питанияДенег на батарейки нет: как в Хабаровском крае решается вопрос с транспортировкой элементов питанияФото: Борис КОКУРИН
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Многие выбрасывают батарейки в помойку и даже не предполагают, какой ущерб почве они могут нанести. К слову, в Хабаровском крае давно ждут утилизации целый склад устройств. В нашем регионе нет предприятий, которые занимаются переработкой, поэтому их везут обычно в Новосибирск или Челябинск. Но на этот год отсутствует финансирование. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»- председатель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров. С 8 утра узнали, в каких условиях хранят батарейки, как будет решаться вопрос с их транспортировкой, и как участвуют в сборе элементов питания жители.

Денег на батарейки нет: как в Хабаровском крае решается вопрос с транспортировкой элементов питания Фото: Сергей ПЯТКОВ

Денег на батарейки нет: как в Хабаровском крае решается вопрос с транспортировкой элементов питанияФото: Сергей ПЯТКОВ

А в следующем часе к нам заглянули «Кони Буденного». Слушали авторские хиты от Алексея Филатова.

Панк-группа «Кони Буденного» в студии «Комсомольской правды» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Панк-группа «Кони Буденного» в студии «Комсомольской правды»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск Эфир 12_09_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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