2019-09-12T10:36:51+03:00
Хабаровский эксперт

Итоги ВЭФ для Хабаровского края: проекты, которые должны принести деньги в регион

Слушайте прямой эфир от 11 сентября 2019 года на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Итоги ВЭФ для Хабаровского края: проекты, которые должны принести деньги в регионИтоги ВЭФ для Хабаровского края: проекты, которые должны принести деньги в регионФото: Борис КОКУРИН
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Делегация Хабаровского края побывала на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Важность ВЭФ подчеркивает и то, что пятый год подряд на него приезжает президент страны Владимир Путин и внимание зарубежных партнеров. Среди гостей были премьер Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие важные лица. Подробности заключенных контрактов и перспективы в студии радио "Комсомольская правда-Хабаровск" мы обсудили с министром экономического развития Виктором Калашниковым.

Итоги ВЭФ для Хабаровского края: проекты, которые должны принести деньги в регион Фото: Сергей ПЯТКОВ

Итоги ВЭФ для Хабаровского края: проекты, которые должны принести деньги в регионФото: Сергей ПЯТКОВ

Также темой эфира стала ситуация с компенсацией потери дачниками урожая из-за наводнения на Амуре. Об этом говорили с председателем межрайонным союзом садоводов Натальей Митиной.

Компенсацию урожая ожидать? Фото: Сергей ПЯТКОВ

Компенсацию урожая ожидать?Фото: Сергей ПЯТКОВ

эксперт 11_09_2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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