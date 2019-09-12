2019-09-13T06:51:56+03:00
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Ловись, рыбка: для кого осенняя путина осталась под запретом в Хабаровском крае

Прямой эфир 13 сентября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Ловись, рыбка: для кого осенняя путина осталась под запретом в Хабаровском краеЛовись, рыбка: для кого осенняя путина осталась под запретом в Хабаровском краеФото: Борис КОКУРИН
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Осенняя путина в Хабаровском крае набирается обороты, промысел в Северо-Охотоморской подзоне ведут около 40 предприятий. Но вот почему в этом году коренным малочисленным народам в Нанайском районе сократили ширину запретной полосы от береговой линии до 500 метров. Раньше был километр. А между тем, рыба для многих из них главный источник рациона. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник отдела регулирования рыболовства и рыбопромысловых участков Виталий Ли и начальник отдела организации контроля, надзора и рыбоохраны Антон Зарубин. С 9 утра обсудили, какие ограничения на вылов рыбы сохраняются в путину и в каких районах разрешен промысел, ведут ли дополнительные дежурства инспекторы. А также узнали, где можно ловить рыбу любителям и не попасть под статью.

Ловись, рыбка: для кого осенняя путина осталась под запретом в Хабаровском крае Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ловись, рыбка: для кого осенняя путина осталась под запретом в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ

А с самого утра к нам заглянул известный в Хабаровске фотограф Урал Гареев. Хотите узнать, как получить красивые и качественные фото и как правильно выбрать фотографа на свадьбу, тогда слушайте эфир на волне 88,3 FM.

Фото на память: как правильно выбрать в Хабаровске профессионала Фото: Сергей ПЯТКОВ

Фото на память: как правильно выбрать в Хабаровске профессионалаФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск Эфир 13_09_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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