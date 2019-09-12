Ловись, рыбка: для кого осенняя путина осталась под запретом в Хабаровском крае

Осенняя путина в Хабаровском крае набирается обороты, промысел в Северо-Охотоморской подзоне ведут около 40 предприятий. Но вот почему в этом году коренным малочисленным народам в Нанайском районе сократили ширину запретной полосы от береговой линии до 500 метров. Раньше был километр. А между тем, рыба для многих из них главный источник рациона. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник отдела регулирования рыболовства и рыбопромысловых участков Виталий Ли и начальник отдела организации контроля, надзора и рыбоохраны Антон Зарубин. С 9 утра обсудили, какие ограничения на вылов рыбы сохраняются в путину и в каких районах разрешен промысел, ведут ли дополнительные дежурства инспекторы. А также узнали, где можно ловить рыбу любителям и не попасть под статью.

Ловись, рыбка: для кого осенняя путина осталась под запретом в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ

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Фото на память: как правильно выбрать в Хабаровске профессионалаФото: Сергей ПЯТКОВ