Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали в Еврейской автономии

На территории Еврейской автономии выявили первый случай африканской чумы свиней. Вирус поразил животных в селе Дежнево. Об этом стало известно на этой неделе, 12 сентября. На территории подворья, где выявили заболевание, действует карантинный режим, радиус зоны отчуждения пять километров. На въездах в Дежнево и соседнее село Квашинино установили ветеринарные посты. Напомним, ранее очаги заболевания обнаружили в Приморском крае и Амурской области.

- На территории Хабаровского края пока не зафиксировали ни одного случая африканской чумы. На сегодняшний день в регионе усилили меры безопасности из-за риска занесения вируса. Свиноводам напоминают о необходимости внимательно относиться к состоянию животных и соблюдать элементарные меры безопасности. Фермеров просят выполнять требования зоогигиенических норм и соблюдать правила содержания свиней, приобретать корм только из благополучных по чуме территорий, проводить его термическую обработку, поить свиней только чистой водой, - рассказали в краевом минсельхозе.

ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В крае следят за миграцией диких кабанов. Именно эти животные переносят инфекцию с соседних территорий, в том числе из сопредельного Китая. В рамках профилактики сотрудникам охотугодий раздали специальные памятки. Их также предупредили, что при обнаружении трупов животных, нужно оперативно сообщать об этом ветеринарам.

На автотрассах «Хабаровск-Владивосток» и «Чита – Хабаровск» выставили дополнительны ветеринарно-санитарные посты. Стражи порядка работают в Бикинском районе, проверяя документы на ввозимую свинину, корма и кормовые добавки. Такой же пост выставили в Уссурийском районе Приморья и на въезде в Хабаровск у Амурского моста. Кроме того, специалисты проверяют придорожные кафе, предприятия торговли и ярмарки, а также сопроводительные документы на мясную продукцию. Ветеринары взяли под контроль места убоя. Мясо исследуют на наличие вируса.