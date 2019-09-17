Собака бывает кусачей: как в Хабаровске решают вопрос с отловом безнадзорных животных

Не так давно в Комсомольске-на-Амуре ребенка искусала собака. Домашнего стафа выгуливали без намордника. У девочки раны на лице и голове. А между тем, существует список пород, в котором четко говорится, что стаффордширского бультерьера без намордника запрещено выгуливать. Хозяевам судя по всему плевать на правила. Но и это не единственная проблема. Безнадзорных животных в Хабаровске не становится меньше, но зато администрация помогает жителям избавляться от стай собак, которые не менее опасны, чем домашние питомцы. В гостях на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - главный специалист производственного отдела городского управления ЖКХ Анастасия Кучмежан и кинолог Олеся Рогова. С 8 утра обсудили, как организован процесс отлова в краевом центре, как обезопасить себя от агрессивных животных, и куда жители могут сообщить о безнадзорных собаках.

Собака бывает кусачей: как в Хабаровске решают вопрос с отловом безнадзорных животныхФото: Сергей ПЯТКОВ

А в 9 утра к нам заглянула Юлия Колесникова, мотоциклистка. Говорили о том, как часто происходят ДТП с участием мотоциклистов, почему многие водители автомобилей воспринимают их агрессивно, и когда на дорогах правила будут для всех едины.

По газам: девушка-байкер на дорогах ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ