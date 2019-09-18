2019-09-18T05:41:55+03:00
Политика

«Установочная лекция»: новая законодательная дума Хабаровского края впервые собралась вместе

Новоиспеченные парламентарии обсудили подготовку к своему первому заседанию
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
24 депутата избраны по одномандатным округам, 12 по единому избирательному округу24 депутата избраны по одномандатным округам, 12 по единому избирательному округуФото: Евгения МОЛОТОВА
Изменить размер текста:

Общее собрание депутатов законодательной думы седьмого созыва прошло в Хабаровске. Мероприятие это из разряда формальных, но для Хабаровского края, где по итогам выборов состав законодательного собрания поменялся практически полностью, безусловно значимое.

На крыльце здания мы встретились с Сергеем Луговским. Спикер шестого созыва покидал здание. Здесь, по логике повествования должна бы быть прямая речь. Но ее не будет. Сергей Леонидович лишь коротко поздоровался. Формально, он останется на посту главы заксобрания до 1 октября. Со второго начнет свою работу новый коллектив под новым руководством.

А в зале, что называется яблоку негде упасть. Оживленно. Все собраны и деловиты. Открыл собрание, председатель краевого избиркома Геннадий Накушнов. Он подвел официальные итоги выборов: 24 депутата избраны по одномандатным округам, 12 по единому избирательному округу и вручил вновь избранным парламентариям удостоверения депутатов. Председательствовал на собрании Вячеслав Фургал, как самый старший по возрасту из присутствующих избранников. Такова думская традиция, которую решено было не нарушать.

- На повестке дня вопросы о подготовке и проведению первого заседания краевой думы седьмого созыва и о создании организационного комитета по его подготовке, - огласил повестку Вячеслав Фургал.

Решением нового собрания в состав комитета вошли семь народных избранников: четверо ЛДПРовцев — Сергей Зюбр, Сергей Безденежных, Виктор Лопатин и Вячеслав Фуграл. Сергей Ильин будет представлять фракцию КПРФ, а Геннадий Мальцев «Единую Россию». Седьмым участником стал самовыдвиженец Виктор Федореев.

На первое заседание парламентарии в обновленном составе соберутся второго октября. В наследство от предшественников им достались несколько переходящих законопроектов. Самые важные из них это изменение ставок транспортного налога, и возврат прямых выборов глав районов в Хабаровском крае. Обе законодательные инициативы проработаны прошлым составом лишь частично.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Порядка 120 тысяч школьников в Хабаровском крае заявят о себе на Всероссийской олимпиаде
Хабаровчанка поборится за звание «Мисс Офис» на международном конкурсе красоты
Кабель не под силу: в Еврейской автономии задержали мужчин похитивших силовой кабель
Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 18 сентября 2019 года, опустился ниже 8 метров
В Приморье нашли псевдомясную колбасу, изготовленную в Биробиджане
В Хабаровском крае увеличили количество мест для переобучения молодых мам
В Еврейской автономии «забраковали» колбасу из-за африканской чумы свиней
В Хабаровске мужчина вместо приятного времяпрепровождения, лишился телефона и часов
В поселке Хапсоль в Комсомольске отключат электричество
Будущие архитекторы научно подошли к посещению хабаровского храма
Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 18 сентября 2019 года, 544 сантиметра
В перспективе у Хабаровского края понижение температуры, дождь и мокрый снег
В Хабаровском крае гость доругался до смерти подруги и угодил за решетку
Застройщику «Березок» в Хабаровске дали от ворот поворот из-за кирпичной кладки
Погода в Хабаровске на 18 сентября 2019 года: до +13, дождь
Из пустой палаты в больнице Хабаровска исчез уникальный телефон
В Хабаровском крае привились от гриппа 17 тысяч человек
В Биробиджане огню не дали уничтожить крупный торговый центр
ЕАО получит 98 миллионов федеральных денег на подготовку к зиме