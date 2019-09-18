«Установочная лекция»: новая законодательная дума Хабаровского края впервые собралась вместе

Общее собрание депутатов законодательной думы седьмого созыва прошло в Хабаровске. Мероприятие это из разряда формальных, но для Хабаровского края, где по итогам выборов состав законодательного собрания поменялся практически полностью, безусловно значимое.

На крыльце здания мы встретились с Сергеем Луговским. Спикер шестого созыва покидал здание. Здесь, по логике повествования должна бы быть прямая речь. Но ее не будет. Сергей Леонидович лишь коротко поздоровался. Формально, он останется на посту главы заксобрания до 1 октября. Со второго начнет свою работу новый коллектив под новым руководством.

А в зале, что называется яблоку негде упасть. Оживленно. Все собраны и деловиты. Открыл собрание, председатель краевого избиркома Геннадий Накушнов. Он подвел официальные итоги выборов: 24 депутата избраны по одномандатным округам, 12 по единому избирательному округу и вручил вновь избранным парламентариям удостоверения депутатов. Председательствовал на собрании Вячеслав Фургал, как самый старший по возрасту из присутствующих избранников. Такова думская традиция, которую решено было не нарушать.

- На повестке дня вопросы о подготовке и проведению первого заседания краевой думы седьмого созыва и о создании организационного комитета по его подготовке, - огласил повестку Вячеслав Фургал.

Решением нового собрания в состав комитета вошли семь народных избранников: четверо ЛДПРовцев — Сергей Зюбр, Сергей Безденежных, Виктор Лопатин и Вячеслав Фуграл. Сергей Ильин будет представлять фракцию КПРФ, а Геннадий Мальцев «Единую Россию». Седьмым участником стал самовыдвиженец Виктор Федореев.

На первое заседание парламентарии в обновленном составе соберутся второго октября. В наследство от предшественников им достались несколько переходящих законопроектов. Самые важные из них это изменение ставок транспортного налога, и возврат прямых выборов глав районов в Хабаровском крае. Обе законодательные инициативы проработаны прошлым составом лишь частично.