2019-09-19T07:51:44+03:00
Это - Хабаровск!

Нелегальная кета заполоняет рынки: хабаровские продавцы рискуют попасть на штраф

Прямой эфир 19 сентября на частоте 88,3 FM
Ульяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
Поделиться:
Нелегальная кета заполоняет рынки: хабаровские продавцы рискуют попасть на штрафНелегальная кета заполоняет рынки: хабаровские продавцы рискуют попасть на штрафФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Путина идет полным ходом в Хабаровском крае, а в это время нелегальные продавцы пытаются сбагрить рыбу горожанам без документов. Лицензию они должны были получить заранее в управлении торговли, вот только не каждый спешит это сделать. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации города Хабаровска. С 8.30 узнали, в каких районах чаще всего регистрируют нарушения, какие штрафы ждут продавцов, и как решается вопрос со стихийными рынками в краевом центре.

Нелегальная кета заполоняет рынки: хабаровские продавцы рискуют попасть на штраф Фото: Сергей ПЯТКОВ

Нелегальная кета заполоняет рынки: хабаровские продавцы рискуют попасть на штрафФото: Сергей ПЯТКОВ

А 19 сентября в легкоатлетическом манеже стартовала межрегиональная приамурская торгово-промышленная ярмарка. Чем запомнится мероприятия хабаровчанам, рассказала заместитель директора «Хабаровской международной ярмарки» Лариса Ковширко.

Все на ярмарку: в Хабаровске октрылась межрегиональная приамурская торгово-промышленная ярмарка Фото: Сергей ПЯТКОВ

Все на ярмарку: в Хабаровске октрылась межрегиональная приамурская торгово-промышленная ярмаркаФото: Сергей ПЯТКОВ

Ну, а в 9 утра по традиции музыкальный час. К нам в студию заглянул солист мужского квартета «Триумф» Сергей Уваров.

«Триумф» на радио Комсомольская правда Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Триумф» на радио Комсомольская правдаФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск Эфир 19_09_19

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Уличных торговцев рыбой нещадно штрафуют в Хабаровске
Студенты Хабаровского края примут участие в международной олимпиаде «IT-Планета»
Студент из Хабаровска занял второе место на Всероссийском фестивале ГТО
Добровольцы-пенсионеры в Хабаровском крае работают наравне с молодежью
Во всех районах Хабаровского края стартует прием деклараций от владельцев «дальневосточных гектаров»
День работников леса в Хабаровском крае отметили сбором желудей
Молодежное отделение «Почты России» начало работу в Хабаровске
Общекраевой субботник объявлен в Хабаровском крае
За один поход в магазин счастливчик из Хабаровского края обогатился на 250 тысяч рублей
Соискателей в Хабаровске приглашают на ярмарку вакансий
В Хабаровском крае подсчитали ущерб сельхозпроизводителей от паводка
Хабаровчане по-новому посмотрят на себя на «Ярмарке здоровья»
Первое заседание обновленной Закдумы Хабаровского края пройдет в начале октября
Проводил до дома и силой забрал серьги несерьезный ухажер в Хабаровском крае
Хабаровский край остался с одним «серебром» после чемпионата России по прыжкам на батуте
Для строительства «Села Пермского» в Комсомольске-на-Амуре ищут инвесторов
Погода в Хабаровске на 19 сентября 2019 года: до +12, небольшие осадки
Жильцы аварийных домов в Хабаровске сами подыскивают себе новые квартиры
В ночь с 19 на 20 в Биробиджане ожидаются заморозки
Чиновники в Хабаровском крае забрали у собственника жилье и забыли отдать деньги