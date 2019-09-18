Разговор о погоде и о природе или как светские темы становятся основополагающими
Слущайте прямой эфир от 18 сентября 2019 на 88,3 FM
Разговор о погоде и о природе или как светские темы становятся основополагающимиФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:
Среда порой воспринимается, как минипятница. Поэтому мы решили поговорить на казалось бы легкие темы о погоде и о природе. Но простыми они оказались лишь на первый взгляд. Нарушение экологического баланса привел к изменению характера погоды, что уже имеет катастрофические последствия. В этом высказалась и первая погодная ведущая Хабаровского края из не специалистов Гидрометцентра Надежда Выходцева и эколог Владимир Сидоров.
Разговор о погоде и о природе или как светские темы становятся основополагающимиФото: Сергей ПЯТКОВ
эксперт 18_09_2019
00:00
00:00
ИСТОЧНИК KP.RU