2019-09-18T11:09:03+03:00
Хабаровский эксперт

Разговор о погоде и о природе или как светские темы становятся основополагающими

Слущайте прямой эфир от 18 сентября 2019 на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУК
Поделиться:
Разговор о погоде и о природе или как светские темы становятся основополагающимиРазговор о погоде и о природе или как светские темы становятся основополагающимиФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Среда порой воспринимается, как минипятница. Поэтому мы решили поговорить на казалось бы легкие темы о погоде и о природе. Но простыми они оказались лишь на первый взгляд. Нарушение экологического баланса привел к изменению характера погоды, что уже имеет катастрофические последствия. В этом высказалась и первая погодная ведущая Хабаровского края из не специалистов Гидрометцентра Надежда Выходцева и эколог Владимир Сидоров.

Разговор о погоде и о природе или как светские темы становятся основополагающими Фото: Сергей ПЯТКОВ

Разговор о погоде и о природе или как светские темы становятся основополагающимиФото: Сергей ПЯТКОВ

эксперт 18_09_2019

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Жильцы аварийных домов в Хабаровске сами подыскивают себе новые квартиры
В ночь с 19 на 20 в Биробиджане ожидаются заморозки
Чиновники в Хабаровском крае забрали у собственника жилье и забыли отдать деньги
Новый прокурор Хабаровского края приступит к обязанностям
Порядка 120 тысяч школьников в Хабаровском крае заявят о себе на Всероссийской олимпиаде
Хабаровчанка поборется за звание «Мисс Офис» на международном конкурсе красоты
Кабель не под силу: в Еврейской автономии задержали мужчин похитивших силовой кабель
Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 18 сентября 2019 года, опустился ниже 8 метров
В Приморье нашли псевдомясную колбасу, изготовленную в Биробиджане
В Хабаровском крае увеличили количество мест для переобучения молодых мам
В Еврейской автономии «забраковали» колбасу из-за африканской чумы свиней
В Хабаровске мужчина вместо приятного времяпрепровождения, лишился телефона и часов
В поселке Хапсоль в Комсомольске отключат электричество
Будущие архитекторы научно подошли к посещению хабаровского храма
Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 18 сентября 2019 года, 544 сантиметра
В перспективе у Хабаровского края понижение температуры, дождь и мокрый снег
В Хабаровском крае гость доругался до смерти подруги и угодил за решетку
Застройщику «Березок» в Хабаровске дали от ворот поворот из-за кирпичной кладки
Погода в Хабаровске на 18 сентября 2019 года: до +13, дождь
Из пустой палаты в больнице Хабаровска исчез уникальный телефон
В Хабаровском крае привились от гриппа 17 тысяч человек
В Биробиджане огню не дали уничтожить крупный торговый центр
ЕАО получит 98 миллионов федеральных денег на подготовку к зиме