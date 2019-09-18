Разговор о погоде и о природе или как светские темы становятся основополагающими

Среда порой воспринимается, как минипятница. Поэтому мы решили поговорить на казалось бы легкие темы о погоде и о природе. Но простыми они оказались лишь на первый взгляд. Нарушение экологического баланса привел к изменению характера погоды, что уже имеет катастрофические последствия. В этом высказалась и первая погодная ведущая Хабаровского края из не специалистов Гидрометцентра Надежда Выходцева и эколог Владимир Сидоров.

Разговор о погоде и о природе или как светские темы становятся основополагающимиФото: Сергей ПЯТКОВ