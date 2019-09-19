2019-09-19T07:31:38+03:00
Происшествия

Сотрудник центрального кладбища Хабаровска регулярно крал могильные оградки

За два года расхититель перетаскал с погоста металла на 172 тысячи рублей
Евгения МОЛОТОВА
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Могильные оградки служащий крал в течение двух летМогильные оградки служащий крал в течение двух летФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудник центрального кладбища краевой столицы нашел себе дополнительный заработок, не отходя от основного места работы. Днем мужчина занимался установкой оградок, а после окончания трудового дня выходил сверхурочно. Правда во вторую смену он занимался незаконной деятельностью — срезал заборы со старых могил и продавал их на металлолом. Получалось не особенно выгодно, но зато без уплаты налоговых вычетов. Так и трудился бы предприимчивый служащий на два фронта, если бы не бдительный патруль ГИБДД.

Сотрудники дорожной полиции обратили внимание на подозрительный предмет, выглядывающий из кузова машины работника погоста. Тот отнекиваться не стал и чистосердечно ответил, да, мол, могильная ограда. Везу в скупку металлолома. И это не в первый раз.

- Следствие располагает информацией о тринадцати эпизодах скрытого хищения личного имущества, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. - Обвинительное заключение утверждено 16 сентября. Дело передано в районный суд Железнодорожного района.

Своей незаконной деятельностью мужчина занимался два года и за это время «заработал» всего 172 тысячи рублей. По признанию обвиняемого сумма, полученная за метал в скупке, редко превышала две — три тысячи рублей. Однако, по его словам, этот доход был ощутимым подспорьем для его семьи — неработающей жены и двух малолетних детей.

Центральное кладбище Хабаровска, это огромный комплекс, площадью в 180 гектаров, место упокоения более полумиллиона хабаровчан. Хотя, точного количества захоронений на нем достоверно не знает никто. Охранять такое пространство дело хлопотное.

- У нас существует три поста охраны, оборудованных видеонаблюдением, - рассказал Игорь Ерега, заместитель руководителя МУП «Спецкомбинат». - Они контролируют подъездные пути и главные аллеи. Но обойти охрану для знающего человека не проблема. Территория не огорожена, можно свободно выйти с той же улицы Окружной.

По словам Игоря Ереги такие кражи на кладбище случаются не редко. В некоторых случаях близкие покойного обращаются в правоохранительные органы. Но если навестить захоронение некому, на пропажу ограждения могут и не обратить внимание. Этим и пользуются злоумышленники.

- Это стихийный процесс, - отмечает он. - Контролировать его невозможно. Схема простая — примечают неухоженные могилы, приезжают ночью, выкапывают или срезают ограждения. Выбираются, что называется, «огородами» и относят в скупку.

Что же, одну веточку этого древа обогащения на мертвых правоохранители отрубили. Расхититель пойдет под суд. Руководство МУП «Спецкомбинат», возможно, пересмотрит кадровую политику. А хабаровчанам можно только рекомендовать чаще навещать своих покойных родственников и лично убеждаться в сохранности имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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