2019-09-24T08:49:29+03:00
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«Золотое лекало»: хабаровские модельеры устроят борьбу за главный приз

Прямой эфир 23 сентября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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«Золотое лекало»: хабаровские модельеры устроят борьбу за главный приз«Золотое лекало»: хабаровские модельеры устроят борьбу за главный призФото: Борис КОКУРИН
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С самого утра обсудили новости минувшей неделе. Узнали, как складывается паводковая обстановка в Хабаровском крае, началась ли просушка в домах, и как проходить оценка пострадавшего имущества. А еще школьники теперь не будут носить на уроки полные рюкзаки учебников. Их заменит планшет, в котором будут залиты пособия. И, конечно, на выходных жители отправятся на субботник. Мешки и лопаты в руки! Будем наводить порядок!

А в 9:00 на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» заглянула директор «Дальневосточного театра моды» Анна Карпусь. Впереди конкурс «Золотое лекало», а значит есть о чем поговорить.

Хабаровск Эфир 23_09_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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