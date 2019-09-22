«Золотое лекало»: хабаровские модельеры устроят борьбу за главный приз

С самого утра обсудили новости минувшей неделе. Узнали, как складывается паводковая обстановка в Хабаровском крае, началась ли просушка в домах, и как проходить оценка пострадавшего имущества. А еще школьники теперь не будут носить на уроки полные рюкзаки учебников. Их заменит планшет, в котором будут залиты пособия. И, конечно, на выходных жители отправятся на субботник. Мешки и лопаты в руки! Будем наводить порядок!

А в 9:00 на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» заглянула директор «Дальневосточного театра моды» Анна Карпусь. Впереди конкурс «Золотое лекало», а значит есть о чем поговорить.