В районе имени Лазо Хабаровского края формируют комфортную городскую среду

Власти района имени Лазо закончили предварительный отбор территорий, требующих благоустройства. Конкурс прошел в трех населенных пунктах: Переяславке, Полетном и поселке Хор.

- Жители села Полетного сделали выбор в пользу «Площадки для сценических и культурно-массовых мероприятий» и сквера в районе улицы Комсомольской, - рассказал Павел Сторожук, глава района имени Лазо. - В поселке Хор победителями предварительного отбора стали зона отдыха рядом с домом №69 по улице Калинина и площадь, прилегающая к поселковому Дому культуры. В рабочем поселке Переяславка предварительно отобраны территории - площадь около ДК, березовая роща и стадион «Спарта».

Проект реконструкции территории возде ДК в поселке Переясловка

Сейчас жителям района необходимо будет ознакомиться с представленными проектами и сделать свой выбор в пользу наиболее приглянувшихся. Они будут заявлены на конкурс для получения субсидии на воплощение в жизнь. Сделать это нужно в течение следующей недели.

Проект благоустройства территории в поселке Хор

Национальный проект «Комфортная городская среда» предполагает проведение мероприятий, направленных на удобство проживания жителей. Его курирует федеральное министерство строительства. В рамках проекта предусмотрено выделение субсидий на проведение работ по благоустройству территорий, выбранных самими жителями.