2019-09-20T08:12:05+03:00
Общество

Муниципальные перевозчики Хабаровска вновь поднимают цены за проезд

С 21 сентября хабаровчане будут платить за проезд в общественном транспорте на рубль больше
Евгения МОЛОТОВА
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Муниципальные перевозчики Хабаровска вновь поднимают цены за проездМуниципальные перевозчики Хабаровска вновь поднимают цены за проездФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Решение о повышении платы за проезд муниципалы приняли вчера. Мотивационная часть его стандартна: удорожание стоимости перевозок связывают с ростом цен на топливо и электроэнергию. Плюс ко всему, муниципалы в этом году индексацию тарифов не производили. Объявления о росте тарифа размещены в трамваях, троллейбусах и автобусах краевой столицы.

- Вопрос решается с весны, - рассказывает Владимир Ощановский, начальник городского управления промышленности, связи и транспорта. - Тогда мы предоставили в комитет по тарифам и ценам экономическое обоснование. Они провели экспертизу и признали наши требования законными. Итоговая стоимость дневного тарифа за перевозку составит с 21 сентября 26 рублей.

А вот вечерний тариф решили не менять, он останется на прежнем уровне и составит 30 рублей.Таково распоряжение краевого правительства. Что же до коммерческих перевозчиков, то они буквально оказались на распутье.

- С одной стороны, повышения тарифов мы не планировали, - отмечает Елена Шадуя, руководитель ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков города Хабаровска». - С другой стороны, цены в муниципальном транспорте были для нас ориентиром и сдерживающим фактором. Сейчас будем думать. Одно могу точно сказать, на тех маршрутах, где стоимость проезда составляет 30 рублей, повышений не будет.

У пассажиров новость прилива энтузиазма не вызывает.

- Лучше бы об обновлении автопарка позаботились, - возмущается Ирина, пассажирка автобуса номер 34. - Автобусы старые, кондуктора - хамье через одного. Сдачу дать - целая проблема. Заботы о пассажирах никакой. Зато постоянный вой про то, что денег не хватает. На что они идут, деньги-то?

- Когда транспортные карты вводили, наобещали до небес - и поездки бонусные, и льготы для школьников, и скидки, - поддерживает ее соседка. - А в результате что? Ни карт, ни льгот, ничего. А денежки вынь, да положи!

Напомним, последний раз тарифы на муниципальном транспорте индексировались 25 августа прошлого года. Частные перевозчики увеличивали цены за проезд в конце февраля. При этом на некоторых маршрутах стоимость проезда увеличилась сразу на 25 процентов. Что же до транспортных карт, то их ввод в эксплуатацию был отложен до октября текущего года. До этого времени в общественном транспорте должны быть установлены специальные считывающие устройства. Этим занимается муниципалитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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