Верни дочь: хабаровчанка ищет своего ребенка по всему миру

Хабаровчанка Олеся Смирнова разыскивает свою дочь и просит ей в этом помочь. Бывший муж увёз ребенка за границу сначала в Южную Корею, потом в Японию. Сейчас следы их затерялись.

Верни дочь: хабаровчанка ищет своего ребенка по всему мируФото: Сергей ПЯТКОВ

В программе приняли участие также психолог Илья Латыпов, который раскрыл возможные причины, что привели к семейной драме, и по телефону журналист, правозащитник Екатерина Гордон, которая специализируется на защите прав женщин.

Верни дочь: хабаровчанка ищет своего ребенка по всему мируФото: Сергей ПЯТКОВ