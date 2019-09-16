2019-09-23T09:25:55+03:00
Хабаровский эксперт

Верни дочь: хабаровчанка ищет своего ребенка по всему миру

Слушайте эфир от 16 сентября 2019 на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Верни дочь: хабаровчанка ищет своего ребенка по всему мируВерни дочь: хабаровчанка ищет своего ребенка по всему мируФото: Борис КОКУРИН
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Хабаровчанка Олеся Смирнова разыскивает свою дочь и просит ей в этом помочь. Бывший муж увёз ребенка за границу сначала в Южную Корею, потом в Японию. Сейчас следы их затерялись.

Верни дочь: хабаровчанка ищет своего ребенка по всему миру Фото: Сергей ПЯТКОВ

Верни дочь: хабаровчанка ищет своего ребенка по всему мируФото: Сергей ПЯТКОВ

В программе приняли участие также психолог Илья Латыпов, который раскрыл возможные причины, что привели к семейной драме, и по телефону журналист, правозащитник Екатерина Гордон, которая специализируется на защите прав женщин.

Верни дочь: хабаровчанка ищет своего ребенка по всему миру Фото: Сергей ПЯТКОВ

Верни дочь: хабаровчанка ищет своего ребенка по всему мируФото: Сергей ПЯТКОВ

эксперт 16_09_2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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