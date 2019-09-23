Газовые мошенники орудуют в Хабаровском крае

ВИЗИТЕРЫ

Одиннадцатого сентября в дверь к пенсионерке Екатерине Тимофеевне позвонили двое молодых людей - парень и девушка, представились сотрудниками «городской газовой безопасности» и попросили впустить их в квартиру для осмотра плиты. Сомнений у пожилой женщины не возникло ни на минуту, ведь незнакомцы выглядели солидно - рабочая форма стандартного горгазовца, удостоверения с печатью, чемоданчик как-будто бы с инструментами. «Специалисты» прошли на кухню, с озабоченным видом осмотрели газовые трубы, покрутили переключатели на плите, а затем спросили, почему в квартире не установлен сигнализатор загазованности?

- Я им ответила, что не знаю про такой прибор, а они начали мне всякие ужасы рассказывать - мол, вот, в соседней Переяславке в квартире произошла утечка газа и был взрыв, люди пострадали, - рассказала Екатерина Голованова, жительница поселка Хор. - И что теперь по закону все собственники квартир обязаны эти газоанализаторы устанавливать.

Аферисты ходят по квартирам и втридорога продают пенсионерам бесполезные газовые приборыФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Дальнейший разговор с пожилой женщиной протекал по схеме, хорошо знакомой тем, кто сталкивался десять лет назад с установщиками фильтров для воды баснословной стоимости. Из чемоданчика для инструментов «горгазовцы», как зайца из шляпы, достали чудо-прибор, способный отслеживать утечку бытового газа. Стоит он больше 20 тысяч рублей, но - только сегодня и только для вас! - пенсионерам и инвалидам всего за семь тысяч. Екатерина Тимофеевна обрадовалась и спешно показала свое удостоверение инвалида, которое сердобольные продавцы посмотрели вскользь.

Быстро прилепив сигнализатор загазованности на оконный наличник рядом с плитой, «специалисты» строго-настрого запретили самостоятельно тестировать прибор, поднося его к открытой горелке. По их словам, это могло привести к поломке. Попрощавшись с 81-летней покупательницей, молодые люди отправились по соседним квартирам, где большую часть жильцов также составляли пожилые люди.

А вечером к Екатерине Тимофеевне пришла в гости внучка, которая, увидев на стене «новинку», решила поискать информацию в интернете и наткнулась на многочисленные сообщения о мошенничестве. Приборы, продаваемые мнимыми газовщиками, на самом деле стоили в два-три раза дешевле, не имели подтверждения качества. А самое печальное: большая часть из них просто напросто не работала. По словам обманутых покупателей, все, что делал сигнализатор при проверке, - исправно мигал лампочками, на газ никак не реагируя.

- Много кто у нас эти приборы купил, полдома эти ребята «окучили», - сокрушается пенсионерка. - Кто же их разберет, ведь они и корочки показывают, и чек оставляют, и документы на прибор!

СОДРАЛИ ВТРИДОРОГА

А вот если бы доверчивые пенсионеры внимательнее изучали документы, которые предъявляют мошенники, возможно, не остались бы без денег. Потерпевшие предоставили редакции «КП» товарные чеки, выписанные при продаже, а также сертификаты соответствия на прибор. Первое, что бросилось в глаза при их изучении, это печать - «Городская газовая безопасность, город Москва». Получается, что никакого отношения к местному Горгазу визитеры и не имели? Мы позвонили в хабаровское отделение «Газпрома», где нашу догадку подтвердили.

Если внимательно прочитать содержание сертификатов, то станет ясно, что подтверждают они лишь то, что его безопасно включать в розеткуФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

- Действительно, поступают обращения от населения по данным фактам, но наша организация не имеет никакого отношения к этим людям, - рассказала Карина Таран, начальник группы по внутрикорпоративной работе отдела по СО и СМИ в АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток». - Мы никогда газовые анализаторы не продавали и в ближайшее время не планируем. Более того, установка подобных приборов по закону не является обязательной и производится только по желанию абонента.

Так что упор на несуществующие нормы закона - не более чем психологический прием воздействия на излишне впечатлительных граждан. Никто вас за отсутствие анализатора и даже счетчика на газ в тюрьму не посадит.

При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что фирма под названием «Городская газовая безопасность» действительно была зарегистрирована в Москве 25 декабря прошлого года. И основной вид деятельности, заявленный компанией, вовсе не установка газового оборудования, а «прочая розничная торговля».

Газовые мошенники орудуют в Хабаровском краеФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Что же касается сертификатов соответствия, которые мошенники предъявляют в качестве доказательства действенности прибора, то и здесь - обман. Если внимательно прочитать содержание сертификатов, то станет ясно, что подтверждают они лишь то, что его безопасно включать в розетку, и что анализатор способен работать под воздействием электромагнитного излучения. Об улавливании газа - ни слова. Точно такой же сертификат вам могут выдать в любой лаборатории на, скажем, чайник или фен.

Ну, и самая главная неприятность - стоимость чудо-прибора. Судя по информации из интернета, проданный пенсионерке из поселка Хор сигнализатор загазованности стоит уж никак не семь тысяч рублей, а всего лишь две-три.

ОН ВАМ НЕ НУЖЕН!

- Хорошо, - скажете вы. - Пусть мне и продали прибор сомнительного качества втридорога, но ведь польза-то от него какая-то все равно есть?

А вот и нет. Специалисты уверяют, что покупка в многоквартирном доме сигнализатора загазованности имеет смысл лишь в том случае, если его установят все ваши соседи по стояку. Кроме того, каждый такой прибор обязательно должен быть размещен возле потолка, если у вас подается природный газ, он легче воздуха и скапливается наверху. Газоанализатор должен быть выведен на пульт диспетчерского управления для того, чтобы в случае утечки газовая служба получила сигнал и оперативно выехала для ее устранения. В противном случае сигнализатор будет совершенно бесполезен.

Кроме того, устанавливать подобные приборы, как и любое газовое оборудование, могут исключительно работники специализированных компаний, но никак не подобные бродячие торговцы.

Газовые мошенники орудуют в Хабаровском краеФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

- На установку оборудования должен быть заключен договор, в котором указаны реквизиты исполнителя работ и составлен акт приемки. В целях безопасности не следует допускать случайных людей к своему внутриквартирному газовому оборудованию. Какие-либо манипуляции с ним, в том числе монтаж, может осуществлять только специализированная организация, - подчеркнули в пресс-службе АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток».

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ

Запомните - ни один работник службы газа или любой иной коммунальной службы не имеет полномочий продавать вам что-либо. Если специалист усмотрит необходимость в замене газовых шлангов или других деталей, он оставит вам уведомление, с которым вы должны самостоятельно оформить заявку в отделении газовой компании, где вам и предложат на выбор несколько вариантов для покупки.

Внимательно изучайте документы, которые предоставляют приходящие к вам домой люди, не стесняйтесь задавать вопросы.

Если же у вас возникли сомнения относительно пришедшего сотрудника газовой службы, можно позвонить по телефонам, указанным в договоре на техническое обслуживание газовых приборов, и уточнить, проводится ли проверка оборудования по адресу, числится ли в организации данный работник.