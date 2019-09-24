Деловой вторник: трудоустройство инвалидов и чистота сделок с недвижимостью
Как трудоустроиться инвалиду, как добиться создания доступной среды для всех в эфире радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы обсуждали с старшим помощником прокурора Кировского района Анной Лозовицкой.
Деловой вторник: трудоустройство инвалидов и чистота сделок с недвижимостьюФото: Сергей ПЯТКОВ
Чистота сделок с недвижимостью стала темой беседы с заместителем начальника отдела государственной регистрации управления Росреестра по Хабаровскому краю Екатериной Кондратьевой.
Деловой вторник: трудоустройство инвалидов и чистота сделок с недвижимостьюФото: Сергей ПЯТКОВ
эксперт 24_09_2019
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