2019-09-24T08:20:02+03:00
Хабаровский эксперт

Деловой вторник: трудоустройство инвалидов и чистота сделок с недвижимостью

Слушайте эфир от 24 сентября 2019 на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Деловой вторник: трудоустройство инвалидов и чистота сделок с недвижимостьюДеловой вторник: трудоустройство инвалидов и чистота сделок с недвижимостьюФото: Борис КОКУРИН
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Как трудоустроиться инвалиду, как добиться создания доступной среды для всех в эфире радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы обсуждали с старшим помощником прокурора Кировского района Анной Лозовицкой.

Деловой вторник: трудоустройство инвалидов и чистота сделок с недвижимостью Фото: Сергей ПЯТКОВ

Деловой вторник: трудоустройство инвалидов и чистота сделок с недвижимостьюФото: Сергей ПЯТКОВ

Чистота сделок с недвижимостью стала темой беседы с заместителем начальника отдела государственной регистрации управления Росреестра по Хабаровскому краю Екатериной Кондратьевой.

Деловой вторник: трудоустройство инвалидов и чистота сделок с недвижимостью Фото: Сергей ПЯТКОВ

Деловой вторник: трудоустройство инвалидов и чистота сделок с недвижимостьюФото: Сергей ПЯТКОВ

эксперт 24_09_2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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