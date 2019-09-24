СКА-Хабаровск – Ахмат 25 сентября 2019 года: прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России

Матча «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» (Грозный) в рамках 1/16 Олимп - Кубок России пройдет в среду, 25 сентября 2019 года. Начало матча в 19:00, на стадионе им. Ленина. Вечером ожидается до +14 градусов, без осадков. Досмотр баннеров начнется в 18:00 у входа №4.

Прогноз от букмекеров на игру «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» 25 сентября 2019 года.

Высока вероятность победы «СКА-Хабаровск», но ожидается, что голы забьют обе команды. В этом сезоне, по мнению экспертов, «Ахмат» несколько ослаб по составу, а хабаровская команда на четвертой строчке Футбольной национальной лиги, что неплохо.

Судьи матча: главный судья - Антон Фролов (Москва); ассистенты судьи - Денис Березнов (Москва), Максим Ковалёв (Реутов); инспектор - Андрей Иванов (Кострома).

СТАТИСТИКА ЛИЧНЫХ ВСТРЕЧ «СКА-ХАБАРОВСК» - «АХМАТ»

Всего, по информации официального сайта ФК «СКА-Хабаровск», команды провели одиннадцать встреч. В прошлом году в Хабаровске - на 1/16 Кубка России (3:3, 2:4 – по пенальти), остальные матчи прошли в рамках Чемпионата страны.

В четырех побеждали армейцы, три ничьи и четыре – за «Ахматом». По разнице забитых и пропущенных мячей лидерство у хабаровчан: четырнадцать против тринадцати у «Ахмата».

ИСТОРИЯ КЛУБА-СОПЕРНИКА

ФК «Ахмат» был основан в Грозном в 1946 году, тогда еще это был клуб «Динамо». С 1948 по 1958 год команда носила название «Нефтяник», в период 1958-2017 – «Терек». Свое нынешнее название клуб получил в 2017 году.

В тот же год команда заняла пятое место на Чемпионате России. Обладатель Кубка России в 2003/2004 году, финалист Суперкубка России в 2005 году. Главный тренер – Рашид Рахимов.

Сейчас «Ахмат» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице элитного дивизиона России, 9 очков набрано в 10 матчах.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» с 19:00 по хабаровскому времени.