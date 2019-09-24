2019-09-24T10:51:26+03:00
Общество

Промышленный лов осенней кеты в Хабаровском крае приостановлен

Такое решение принято из-за слабого подхода рыбы к рыболовным заводам
Евгения МОЛОТОВА
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Любителей и представителей малочисленных коренных народов ограничение не коснется.Любителей и представителей малочисленных коренных народов ограничение не коснется.Фото: Нигина БЕРОЕВА
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Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб Хабаровского края приняла решение о приостановке промышленного лова осенней кеты в Амуре и Амурском лимане. Любителей и представителей малочисленных коренных народов ограничение не коснется.

Лицензию на вылов осенней кеты в Хабаровском крае получили семь промышленников. Три из них – государственные, они выпускают рыбу в притоки Амура – реки Анюй, Гур и Уду. Еще четыре частных завода расположены в Советско-Гаванском, Охотском и Ванинском районах.

- Промышленный лов приостановлен во всех районах края, кроме Хабаровского, - сообщили в пресс-службе краевого правительства. - Этот район находится выше по течению основных нерестилищ – рек Анюй и Гур. Объемы для освоения предприятиям здесь выделены незначительные. В Северо-Охотоморской подзоне путина для промышленных предприятий также близится к завершению. По закону промысел здесь необходимо завершить 25 сентября.

Осенняя путина стартовала в Хабаровском крае 26 августа. Амурское территориальное управление Росрыболовства установило квоту на вылов в этом году объемом в 13 тысяч 136 тонн. Но жизнь расставила свои коррективы. Рыба не подошла.

- Решение о запрете на вылов рыбы связано со слабым подходом рыбы к рыбоводным заводам, - объяснили в пресс-службе правительства Хабаровского края. - Это может повлиять на количество заложенной для воспроизводства икры, и, соответственно, на объем рыбы в следующем году.

Изначально осенняя путина должна была продлиться до девятнадцатого октября, однако позже период прохождения был сокращен до десятого. К этому числу промысловые участки будут закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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