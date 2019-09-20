Пятница - повод поговорить о вечном и расслабиться. Идеально для этого подходят темы об искусстве и погоде.

В Хабаровск приехала уникальная выставка ивановского ситца из цикла "Коллекционируя Россию". Эта ткань с уникальной историей, например, победоносно в Париж она пришла из России. В платьях из ситца аристократки принимали по утрам в своих будуарах друзей. Цвета и узоры на этом материале имеют свою занимательную эволюцию. О редкостях, тонкостях, деталях и особенностях в эфире радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы говорили с директором музея Ивановского ситца Галиной Каревой и заведующей музейно-культурным центром "Амурский Утес" Дарьей Петрушкиной.

И немного о погоде: пока в Хабаровске тепло, октябрь ждём ниже нормы.Фото: Сергей ПЯТКОВ

И немного о погоде: пока в Хабаровске тепло, октябрь ждём ниже нормы.Фото: Сергей ПЯТКОВ

О погоде, о прошедшем лете, о том как долго будет длится осень и о видах на зиму беседовали с начальником отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского Гидрометцентра Галиной Брынцевой.

И немного о погоде: пока в Хабаровске тепло, октябрь ждём ниже нормы.Фото: Сергей ПЯТКОВ