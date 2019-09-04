Влияние КП: мэрии Хабаровска пришлось проводить семинары после наших эфиров

Паводковая обстановка у Хабаровска становится всё легче и легче. Вода начала падать, но вот река у Комсомольска-на-Амуре всё выше и выше. О наводнение 2019 года в эфире радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы говорили с главой Хабаровского Гидрометцентра Светланой Агеевой.

Влияние КП: мэрии Хабаровска пришлось проводить семинары после наших эфировФото: Сергей ПЯТКОВ

Программа расселения аварийного жилья работает в Хабаровске. Мэрия до конца года намерена обеспечить новым жильем со всеми удобствами жильцов восьми аварийных домов. Квартиры для этих целей покупаются на аукционе. После эфиров на радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" желающих продать жилье для этой программы оказалось столько, что мэрии пришлось проводить обучающие семинары. Об этом на радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" нам рассказала начальник управления жилищного фонда и приватизации жилья мэрии Хабаровска Светлана Верещагина.

Влияние КП: мэрии Хабаровска пришлось проводить семинары после наших эфировФото: Сергей ПЯТКОВ